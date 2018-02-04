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    «Реал» упустил победу над «Леванте»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Мадридский «Реал» на выезде сыграл вничью с «Леванте» (2:2) в матче 22-го тура испанской Примеры.

    Счет на 12-й минуте открыли гости. Кроос с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Серхио Рамос головой пробил в угол ворот, Бензема тянулся к мячу, но до него не добрался, однако ему удалось смутить Оласабаля, который толком так и не выпрыгнул.

    На 44-й минуте валенсийцы отыгрались. В результате контратаки Моралес вышел на рандеву с Навасом, голкипер «Реала» спас свою команду, но на добивании удачно сыграл Эммануэл Боатенг.

    На 84-й минуте Карвахаль выполнил передачу на правый угол штрафной площади «Леванте», Постиго невольно оставил мяч Бензема, Карим выполнил передачу в центр на Иско, который точно пробил по воротам.

    А на 89-й минуте последовала передача в штрафную площадь «Реала» от Хасона, Джампаоло Паццини в падении в касание пробил в дальний угол ворот, Навас коснулся мяча, но спасти свою команду не смог.

    После этого матча «Реал» с 39 очками на 4-м месте. Отставание от «Барселоны» увеличилось до 18 очков. «Леванте» на 17-м месте — 20 очков.

    Чемпионат Испании. 22-й тур
    «Леванте» — «Реал» — 2:2 (1:1)
    Голы: Серхио Рамос, 11 (0:1). Боатенг, 42 (1:1). Иско, 81 (1:2). Паццини, 89 (2:2). «Леванте»: Ойер Оласабаль, Коке, Постиго, Луна, Лукич, Робер, Лерма (Рохер, 68), Дукуре, Моралес, Боатенг (Хасон, 60), Иви Лопес (Паццини, 77).«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Серхио Рамос, Марселу, Модрич, Каземиру, Кроос (Васкес, 90+1), Бэйл (Иско, 66), Бензема, Криштиану Роналду (Асенсио, 82).Предупреждения: Дукуре, 13. Серхио Рамос, 21. Иви Лопес, 26. Асенсио, 84. Коке, 88. Варан, 90+1.
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