«Реал» упустил победу над «Леванте»

Мадридскийна выезде сыграл вничью с(2:2) в матче 22-го тура испанской Примеры.

Счет на 12-й минуте открыли гости. Кроос с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Серхио Рамос головой пробил в угол ворот, Бензема тянулся к мячу, но до него не добрался, однако ему удалось смутить Оласабаля, который толком так и не выпрыгнул.

На 44-й минуте валенсийцы отыгрались. В результате контратаки Моралес вышел на рандеву с Навасом, голкипер «Реала» спас свою команду, но на добивании удачно сыграл Эммануэл Боатенг.

На 84-й минуте Карвахаль выполнил передачу на правый угол штрафной площади «Леванте», Постиго невольно оставил мяч Бензема, Карим выполнил передачу в центр на Иско, который точно пробил по воротам.

А на 89-й минуте последовала передача в штрафную площадь «Реала» от Хасона, Джампаоло Паццини в падении в касание пробил в дальний угол ворот, Навас коснулся мяча, но спасти свою команду не смог.

После этого матча «Реал» с 39 очками на 4-м месте. Отставание от «Барселоны» увеличилось до 18 очков. «Леванте» на 17-м месте — 20 очков.