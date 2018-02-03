«Сельта» на выезде уступила «Алавесу»

У хозяев отличились Альфонсо Педраса и Эль-Хаддари.
Единственный гол гостей забил уже в компенсированное время Яго Аспас.
После этого матча «Сельта» на 8-м месте — 31 очко, а «Алавес» на 1-м месте — 22 очка.
Чемпионат Испании. 22-й тур
«Алавес» — «Сельта» — 2:1 (2:0)
Голы: Педраса, 4 (1:0). Эль-Хаддади, 18 (2:0). Аспас, 90+1 (2:1).«Алавес»: Пачеко, Алексис, Лагуардия, Эли, Агиррегабирия, Томас Пина, Гарсия, Ибаи Гомес (Перес, 88), Собрино (Кркич, 74), Эль-Хаддади (Торрес, 81), Педраса.«Сельта»: Рубен Бланко, Ронкалья, Хонни Кастро, Мазань (Хосабед Санчес, 58), С.Гомес, Васс, Лоботка, Радойя (Эмре Мор, 74), Мендес (Систо, 58), Аспас, М.Гомес.Предупреждения: Радойя, 21. Собрино, 48. Алексис, 77. Хосабед Санчес, 87. Агиррегабирия, 89.