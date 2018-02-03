«Сельта» на выезде уступила «Алавесу»

В матче 22-го тура испанской Примерыодержал домашнюю победу над— 2:1.

У хозяев отличились Альфонсо Педраса и Эль-Хаддари.

Единственный гол гостей забил уже в компенсированное время Яго Аспас.

После этого матча «Сельта» на 8-м месте — 31 очко, а «Алавес» на 1-м месте — 22 очка.