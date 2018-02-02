Дзюба падает, чтобы взлететь

Второй раз в ту же реку

Автор Sportbox.ru Андрей Колесников не уверен, что Артему Дзюбе удастся второй раз реанимировать карьеру в тандеме с Миодрагом Божовичем, у которого он удачно заиграл в «Ростове».

«Если кто не в курсе, то в текущем турнире РФПЛ у Джорджевича 7 голов. В смысле результативности он сегодня мало чем отличается, допустим, от Промеса или Фарфана (у них по 8, если считать попадания с игры, без учёта пенальти), просто шуму в окружающем пространстве мячи конкурентов создают меньше.

А на самом деле, что должен сейчас делать Божович, получив в своё распоряжение Дзюбу? Сажать в запас Джорджевича, в котором видел потенциал лучшего бомбардира чемпионата?

Миодраг дал понять, что можно сыграть в два нападающих. Но это означает, во-первых, перестройку тактической модели, которая по осени в целом работала. А во-вторых, попытку совмещения на поле двух однотипных форвардов, каждый из которых полностью раскрывается, лишь ощущая себя в атаке премьером.

В общем, если четыре года назад появление Дзюбы снимало Божовичу головную боль, то сейчас, напротив, её создаёт. В этом принципиальное отличие между тогда и сегодня. И в этом главная причина сомневаться, что приход в "Арсенал" гарантирует Артёму заметный прирост не то что результативности, но хотя бы даже игровых минут».

Артм Дзюба Новичок «Арсенала» Эмоции потрясающие. Для меня это вызов, я уже в предвкушении. Есть над чем работать, есть что самому себе доказывать. Хочу, чтобы команда поднималась постоянно в таблице. Сам поставил себе планку. Шестое место – это реалии тульского клуба. Тульские болельщики ждут этого и заслуживают. Знаю, что губернатор всеми силами поддерживает команду. Большую роль в переходе сыграл Миодраг Божович. С уважением отношусь к этому человеку и тренеру. Для меня он – топ. Знаю требования Божовича. Спасибо огромное Гураму Аджоеву. Приятно, что эти люди в меня верят. Мое дело теперь – меньше говорить и все доказывать на поле. Готов помогать команде на 200 процентов.

Близится месть Дзюбы

Колумнист «Чемпионата» Дмитрий Егоров считает, что перед в «Арсенал» придаст Артему Дзюбе мотивации и спортивной злости, позволив вернуться в сборную.

«Уход Виллаш-Боаша, провал сборной на Евро, травма колена, игнор Черчесова, вальяжный отъезд из сборной, пропуск Кубка конфедераций, появление Манчини и нелюбимого Чинквини, ощущение недоверия, открытая злость на тренера, понимание, что этому руководству ты не так уж нужен, борьба за справедливость и аренда, куда тебя сплавили без сожаления.

Так, казавшийся всемогущим герой вернулся в самое слабое для себя спартаковское состояние. Разница лишь в том, что сейчас ему уже 30, он пережил или переживает последствия травм, да и и в стране осталось не так мало клубов и руководителей, которые примут тебя и твой характер.

Так что да, смейтесь над ним – его миллиардом, походами за трофеями и испорченной репутацией. Только помните, что чем шире была амплитуда падения Дзюбы, тем мощнее, успешнее и беспощаднее он становился после возвращения. И прогнозирую, что эту злость, эту жажду борьбы и в чём-то даже месть в ближайшие полгода будут чувствовать не только соперники нелондонского "Арсенала", но и некие зарубежные соперники в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге».

Гурам Аджоев Президент «Арсенала» Мы взяли больших футболистов, которые поиграли в топовых клубах. Пусть это временное приобретение, но с ним я хочу поздравить наших болельщиков. У ребят впереди девять игр, чтобы помочь своей новой команде, а также постараться попасть в состав сборной России. Жизнь покажет, что из этого получится, но глаза у Артема и Ивана горят. За плечами у Новосельцева и Дзюбы выступление за национальную сборную. Желаю ребятам вернуться в сборную России благодаря практике в «Арсенале».

Дзюба не может сидеть на месте

Дзюба на распутье Где продолжит карьеру самый веселый парень российского футбола? Корреспондент «Спорт-Экспресса» Дмитрий Зеленов также считает, что стрессовые ситуации только помогают форварду выйти на новый виток развития.

«Так и пошло дальше, по накатанной схеме. Прогресс, пик, конфликт – аренда. Сначала с Карпиным из-за футбола, потом – со "Спартаком" из-за контракта. Но удивительно – после каждой истории, которая другому перечеркнула бы будущее, Дзюба становился сильнее.

Он будто искал необходимый стресс для перезапуска, и таким стрессом всякий раз становятся аренды. Две в "Томь", две в "Ростов". Три из четырех ссылок можно считать успешными, лишь последняя – к Курбану Бердыеву – была тяжеловатой, но и она в итоге взбодрила Артема. Сразу после нее последовал, возможно, самый яркий период в карьере – ведущий бомбардир "Зенита", лидер сборной, главный спикер чемпионата.

А то, что случилось дальше, при Манчини – просто новый цикл развития этого небанального футболиста. Та самая порция стресса, важная для нового скачка.

Конечно, такой подход – пусть он и неосознанный – это риск. Может случиться что-то угодно – либо нечто еще более невероятное и оттого грандиозное, либо бесславный конец. За несколько месяцев до домашнего чемпионата мира получить такое испытание – это и опасно, и почетно. Но совершенно точно, аренда в "Арсенал" – лучшее, что случилось с Дзюбой за последний год. Он снова попадает в комфортную для себя атмосферу хаоса. И в этом хаосе Артем обречен быть самым заметным».

Придется подстраиваться

Автор «СБГ-блога» Александр Дорский рассуждает о том, как Миодраг Божович будет вписывать нового игрока в свои схемы.

«Скорее всего, "Арсенал" перейдет на схему с двумя нападающими. Это подтвердил и Божович: "Мы можем играть в два форварда".

Средняя линия "Арсенала" сократится до четырех игроков. Возможно, главной жертвой перехода Дзюбы станет один из самых полезных опорников премьер-лиги Александру Боурчану. Сейчас румын травмирован, на его место туляки должны приобрести Александра Сапету из "Динамо": он больше бегает и активнее закрывает разные зоны.

Возможна и формация 4-3-3 (Божович использовал ее ближе к концу осени), при которой в центре одновременно будут действовать Сапета, Боурчану и Чаушич. "Не думаю, что Дзюба задвинет Джорджевича в запас. Лука может сыграть как на фланге, так и в оттяжке. Плюс есть Кангва. Мы должны быть вариативны", – сказал Божович.

При Миодраге Артем провел самый результативный сезон в карьере (17 мячей в "Ростове"-2013/14). Аренда, пропитанная приятными воспоминаниями, точно ему поможет, но сравнивать "Ростова" Божовича с нынешним "Арсеналом" нельзя.

Пять лет назад Дзюба был лицом команды, которому помогал Жано. Сейчас Дзюба приходит в команду со сложившейся группой атаки. Подстраиваться придется всем».

Не к Божовичу, а к Аджоеву

Эксперт Piter.TV Антон Ванюшов раскрывает конспирологическую подноготную перехода Артема Дзюбы в Арсенал.

«Все сейчас говорят, что Дзюба перешел в "Арсенал" на низкую зарплату ради сборной. Чтобы отыграть 10 весенних матчей и попасть на домашний чемпионат мира. Лично я уверен, что Артему путь в сборную заказан после истории "с усами". Черчесов наверняка не возьмет его в команду, так что странно об этом говорить.

Но есть одно важное обстоятельство. В Туле действительно работает Гурам Аджоев, большой друг Станислава Черчесова. Есть шанс, что они как-то договорились, что Аджоев посмотрит его, понаблюдает. И через это окольными путями Дзюба все-таки вернется в сборную. Этот фактор мог повлиять на решение футболиста о переходе в Тулу»

Есть ли у Дзюбы мотивация?

Редактор отдела спортивных игр «Спорта День за Днем» Александр Кавокин не верит в возрождение Артема Дзюбы в Туле.

«Центровой Тимофей Мозгов полирует скамейку запасных, а его "Бруклин" проигрывает. Минувшей ночью "Нетс" обидели соседи из "Никс" — 111:95. При чем здесь баскетбол? Так Дзюба — Мозгов от футбола! С тренерами, правда, Тимофей любезен. Никого в соцсетях не троллит. Однако его игровое время от этого не увеличивается. В нынешней НБА Мозгов мало востребован. Гиганты, которые бодаются под кольцом, постепенно теряют позиции. 70 процентов игрового времени на площадке проводят два четвертых номера.

"Форварды-бегунки", если переходить на футбольный лад. "Форвард-столб", каким принято считать Дзюбу, — это вымирающее амплуа. Если рядом есть Халк, это оружие еще работает. Вспомните, как Дзюба штамповал голы в "Зените" с передач бразильца. Беда только, что Халков мало. Точнее, один. И сейчас он обитает в Китае, куда Дзюбе ехать совсем не вариант.

Один гол в 15 матчах нынешнего чемпионата не красит ни одного форварда. И уж точно не дает Дзюбе никаких привилегий в "Арсенале". Готов ли он к новой битве за место в стартовом составе? Вдобавок Божовичу придется перестраивать игровую схему под Дзюбу, а зачем ломать то, что работает? Если кто забыл, "Арсенал" идет восьмым. До занимающей шестое место "Уфы" всего два очка, правда, и 13-й "Амкар" отстает всего на четыре. Появление Дзюбы, особенно если он не начнет забивать, может сыграть против "Арсенала". В прежних арендах у него была мотивация — вернуться в родной "Спартак". Едва ли Артема так же тянет в "Зенит", особенно если там продолжит верховодить Роберто Манчини. В сборную Черчесова его тоже вряд ли вернут. Где брать вдохновение, без которого Дзюба быстро превращается в заурядного "столба"?»

Джо – Дзю

Автор канала «Футбольная аналитика» Михаил Борзыкин считает, что Артем Дзюба составит отличную связку с Лукой Джорджевичем в схемах Божовича.

«Говорят, Дзюба не любит конкуренцию. Никогда не понимал, почему на этом делают акцент. А кто ее, эту конкуренцию, любит? В любом случае в "Арсенале" ее почти не будет – Божович играет с несколькими нападающими. Артему, понятно, достанется роль в центре. По-видимому, там же будет обитать и Джорджевич. Глупо что-то кардинально менять, ссылая в другую зону своего лучшего бомбардира. Перед Божовичем стоит одна задача – сделать так, чтобы Джорджевич и Дзюба не мешали друг другу, а друг друга дополняли. И тогда на свет появится очень интересная, перспективная связка Джо – Дзю.

Роли в этом тандеме распределятся так. Джорджевич как относительно маневренный форвард станет наконечником. Дзюбе, помимо прочего, придется оттягиваться в глубину, чтобы бороться за мячи. Он это умеет. И этот навык сейчас нужен "Арсеналу", который имеет один из худших показателей сезона по количеству проникновений в штрафную площадь – в среднем 13 раз за матч. Джорджевич, хотя и является одним из лучших нападающих (шестой в гонке бомбардиров – 7 мячей), почти бесполезен в верховой борьбе – 20%. Дзюба выигрывает несравнимо больше – 52%.

Осталось найти подносчика снарядов, каким в "Ростове" был Ананидзе, а в "Зените" – Халк. Если говорить очень упрощенно, то шаблон – "подача – удар" – может быть использован Божовичем. Не потому, что Дзюба такой уж примитивный игрок, что способен только подставлять голову под летящий мяч, – он игрок весьма ограниченный, но не настолько. А потому, что этот рабоче-крестьянский футбол прививает сам Граф. И теперь у него есть максимально подходящий для такого футбола исполнитель. Божович знает, как использовать Дзюбу, благо в своей карьере немало работал и с ним лично, и вообще с габаритными форвардами. Возьмите любую команду черногорца – везде такой кадр был».

Дзюба и Божович — на одной волне

Несложно заметить, что ответ на вопрос «заиграет ли Дзюба в Туле» зависит от ответов на два других вопроса: «сумеет ли Божович вписать в свою схему и Дзюбу, и Джорджевича» и «сумеет ли Дзюба найти мотивацию»?

Если со вторым все ясно — мотивации у Артема почти после каждого «понижения в классе » всегда выше крыши, то ответ на первый вопрос мы узнаем довольно скоро. Перспективы у связки двух форвардов есть.

Кто-то сомневается в том, способен ли Дзюба стабильно заиграть в большом клубе, не это не слишком верная постановка вопроса и дву отличных сезона в «Зените» это подтверждают.

В случае Артема все зависит не от размера и статуса клуба, а от характера тренера, возглавляющего команду. Весельчаку и разгильдяю Дзюбе всегда было сложно сработаться с суровыми и не склонными к юмору специалистами: сухарь Фабио Капелло, авторитарный Станислав Черчесов, строгий Курбан Бердыев.

Зато с теми специалистами, которые снисходительно смотрят на проделки форварда, сами относятся ко всему с иронией и могут поддержать шутку, и не перестают верить в игрока, Дзюба раскрывался, как было это в «Спартаке» у Федотова, в «Томи» у Валерия Непомнящего, в сборной у Леонида Слуцкого и в «Ростове» у Миодрага Божовича.

Так что в Туле Артем не пропадет, а там, глядишь, Манчини уедет в сборную Италии, а в «Зенит» придет кто-то близкий Дзюбе по духу...