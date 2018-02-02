Черчесов сравнил матч против Испании с диктантом

Главный тренерподелился ожиданиями от предстоящего матча сов 1/8 финала чемпионата мира.

«Это плей-офф, дальше проходит одна команда. Да, это накладывает на нас обязательства, ответственность, но не давление. Как диктант — что написал и сдал, ту оценку и получил», — цитирует Черчесова Sport24.

«Мы изменились, потому что жизнь заставила. Три игрока из стартового состава выпали, пришлось вносить правки. Что ж, мы добились промежуточного успеха с этой командой.

Не знаю, почему у сборной Испании поменялся тренер, но функции некоторых игроков точно изменились. Внимательно изучаем соперника. Тем более, в Питере играли контрольный матч, а сейчас будет официальный. И тогда, и сейчас испанцы были фаворитами. Но не боги горшки обжигают, как говорят у нас в России», — также отметил наставник российской сборной.

Напомним, матч Испания — Россия состоится 1 июля. 0