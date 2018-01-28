«Лион» потерпел поражение от «Бордо»

В матче 23-го тура французской Лиги 1одержал домашнюю победу над— 3:1.

Хозяева открыли счет на 22-й минуте — отличился Николя де Превиль. Спустя пять минут в ворота «Лиона» был был назначен пенальти, который реализовал бразильский полузащитник Малком.

«Олимпик» отквитал один мяч на 44-й минуте — гол забил бразильский защитник Марсело.

Но на второй добавленной к первому тайму время в ворота «Лиона» был назначен второй пенальти, который реализовал Гаэтан Лаборде.

На 76-й минуте «Бордо» остался в меньшинстве — вторую желтую карточку получил бразильский защитник Отавио.

После этого матча «Лион» на 2-м месте — 48 очков, а «Бордо» на 9-м месте — 29 очков.