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    «Лион» потерпел поражение от «Бордо»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 23-го тура французской Лиги 1 «Бордо» одержал домашнюю победу над «Лионом» — 3:1.

    Хозяева открыли счет на 22-й минуте — отличился Николя де Превиль. Спустя пять минут в ворота «Лиона» был был назначен пенальти, который реализовал бразильский полузащитник Малком.

    «Олимпик» отквитал один мяч на 44-й минуте — гол забил бразильский защитник Марсело.

    Но на второй добавленной к первому тайму время в ворота «Лиона» был назначен второй пенальти, который реализовал Гаэтан Лаборде.

    На 76-й минуте «Бордо» остался в меньшинстве — вторую желтую карточку получил бразильский защитник Отавио.

    После этого матча «Лион» на 2-м месте — 48 очков, а «Бордо» на 9-м месте — 29 очков.

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