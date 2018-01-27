Венгер: Почеттино ввели в заблуждение. Я вовсе не говорил о «Тоттенхэме»

Главный тренервыразил мнение, что журналисты ввели наставникав заблуждение..

Венгер после выхода в финал Кубка английской лиги заявил, что пресса чествует команды, которые не были в финале 25 лет, и убивают «Арсенал». Почеттино посоветовал французу говорить о себе и своей команде, а не о других клубах.

«Я не говорил ни о ком конкретно, поэтому недоволен ситуацией. Ведь я вовсе не говорил о "Тоттенхэме" и даже не думал о нём. Это был общий пример. Я работаю здесь уже 20 лет, уважаю прессу и отвечаю за свои слова. Однако не хочу отвечать за то, чего не говорил. Конечно же, Почеттино ввели в заблуждение. Он сказал, что мне лучше сосредоточиться на "Арсенале". Он прав, я так и поступаю», — цитирует Венгера FourFourTwo.