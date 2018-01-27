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    Венгер: Почеттино ввели в заблуждение. Я вовсе не говорил о «Тоттенхэме»

    Между тем Кубок Англии Футбол Англии Арсенал Тоттенхэм
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    Арсен Венгер
    На фото:Арсен Венгер
    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер выразил мнение, что журналисты ввели наставника «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино в заблуждение..

    Венгер после выхода в финал Кубка английской лиги заявил, что пресса чествует команды, которые не были в финале 25 лет, и убивают «Арсенал». Почеттино посоветовал французу говорить о себе и своей команде, а не о других клубах.

    «Я не говорил ни о ком конкретно, поэтому недоволен ситуацией. Ведь я вовсе не говорил о "Тоттенхэме" и даже не думал о нём. Это был общий пример. Я работаю здесь уже 20 лет, уважаю прессу и отвечаю за свои слова. Однако не хочу отвечать за то, чего не говорил. Конечно же, Почеттино ввели в заблуждение. Он сказал, что мне лучше сосредоточиться на "Арсенале". Он прав, я так и поступаю», — цитирует Венгера FourFourTwo.

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