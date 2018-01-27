Обухов: Рад, что оказался в таком сильном клубе, как «Арсенал»

Голкипер «Зенита»прокомментировал свой переход в тульский «Арсенал» на правах аренды.

Напомним, «Арсенал» арендовал выпускника академии петербургского «Зенита» до конца текущего сезона с правом выкупа.

«Эмоции самые положительные. Рад, что оказался в таком сильном клубе, как "Арсенал". У меня большое желание показать все, на что способен. Буду доказывать состоятельность на каждой тренировке. Приняли меня в новой команде хорошо.

В сентябре приезжал в Тулу на отборочный матч первенства Европы с Гибралтаром. Правда, тогда в заявку не попал. В обойме сборной я с конца прошлой весны, прошел сборы. После этого стал привлекаться на официальные матчи. Пока в них не сыграл, принимал участие только в товарищеских.

Конкуренция была, есть и будет. Это нормально. Главное, чтобы среди коллег по цеху был здоровый микроклимат, чтобы мы всегда понимали друг друга с полуслова. У нас в этом плане нет проблем», — цитирует Обухова пресс-служба «Арсенала».