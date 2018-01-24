«Севилья» выбила «Атлетико» из Кубка Испании

Хозяева открыли счет уже на первой минуте — отличился защитник Серхио Эскудеро. «Матрасники» отыгрались на 13-й минуте — гол забил французский нападающий Антуан Гризманн.
На 48-й минуте в ворота «Атлетико» был назначен пенальти, который реализовал Эвер Банега. А на 79-й минуте Пабло Сарабия поставил победную точку, забив третий гол в ворота гостей.
В первом матче севильцы также выиграли — 2:1. Жеребьевка 1/2 финала турнира состоится 26 января.
Кубок Испании. 1/4 финала. Ответный матч
«Севилья» — «Атлетико» — 3:1 (1:1)
Голы: Эскудеро, 1 (1:0). Гризманн, 13 (1:1). Банега, 48 — с пенальти (2:1). Сарабия, 79 (3:1). «Севилья»: Рико, Меркадо, Эскудеро, Лангле, Хесус Навас, Банега, Н`Зонзи, Сарабия, Васкес (Писарро, 84), К.Корреа (Нолито, 87), Муриэль (Бен Йеддер, 73).«Атлетико»: Мойя, Годин, Врсалько, Хименес (Партей, 64), Эрнандез, Габи (Фернандо Торрес, 56), Коке, Сауль, Гамейро, Гризманн, А.Корреа (Феррейра-Карраско, 60).Предупреждения: Хименес, 18. Банега, 27. Габи, 54. Васкес, 54. А.Корреа, 57. Хесус Навас, 63. Фернандо Торрес, 84. Меркадо, 90.