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    «Севилья» выбила «Атлетико» из Кубка Испании

    Кубок Испании Футбол Испании Атлетико Севилья
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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В ответном матче 1/4 финала Кубка Испании «Севилья» одержала домашнюю победу над мадридским «Атлетико» — 3:1.

    Хозяева открыли счет уже на первой минуте — отличился защитник Серхио Эскудеро. «Матрасники» отыгрались на 13-й минуте — гол забил французский нападающий Антуан Гризманн.

    На 48-й минуте в ворота «Атлетико» был назначен пенальти, который реализовал Эвер Банега. А на 79-й минуте Пабло Сарабия поставил победную точку, забив третий гол в ворота гостей.

    В первом матче севильцы также выиграли — 2:1. Жеребьевка 1/2 финала турнира состоится 26 января.

    Кубок Испании. 1/4 финала. Ответный матч
    «Севилья» — «Атлетико» — 3:1 (1:1)
    Голы: Эскудеро, 1 (1:0). Гризманн, 13 (1:1). Банега, 48 — с пенальти (2:1). Сарабия, 79 (3:1). «Севилья»: Рико, Меркадо, Эскудеро, Лангле, Хесус Навас, Банега, Н`Зонзи, Сарабия, Васкес (Писарро, 84), К.Корреа (Нолито, 87), Муриэль (Бен Йеддер, 73).«Атлетико»: Мойя, Годин, Врсалько, Хименес (Партей, 64), Эрнандез, Габи (Фернандо Торрес, 56), Коке, Сауль, Гамейро, Гризманн, А.Корреа (Феррейра-Карраско, 60).Предупреждения: Хименес, 18. Банега, 27. Габи, 54. Васкес, 54. А.Корреа, 57. Хесус Навас, 63. Фернандо Торрес, 84. Меркадо, 90.
    Сможет ли «Севилья» удержать преимущество?«Севилья» — «Атлетико». Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Кубка Испании по футболу 23 января
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