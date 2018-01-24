«Севилья» выбила «Атлетико» из Кубка Испании

В ответном матче 1/4 финала Кубка Испанииодержала домашнюю победу над мадридским— 3:1.

Хозяева открыли счет уже на первой минуте — отличился защитник Серхио Эскудеро. «Матрасники» отыгрались на 13-й минуте — гол забил французский нападающий Антуан Гризманн.

На 48-й минуте в ворота «Атлетико» был назначен пенальти, который реализовал Эвер Банега. А на 79-й минуте Пабло Сарабия поставил победную точку, забив третий гол в ворота гостей.

В первом матче севильцы также выиграли — 2:1. Жеребьевка 1/2 финала турнира состоится 26 января.