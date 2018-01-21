«Саутгемптон» поделил очки с «Тоттенхэмом»

Лондонскийна выезде сыграл вничью с(1:1) в матче 24-го тура Английской Премьер-лиги.

Хозяева открыли счет на 16-й минуте, благодаря автоголу. Бертранд прорвался по левому флангу и прострелил в штрафную гостей. Санчес Давинсон в подкате пытался прервать эту передачу, но в итоге срезал мяч в свои ворот.

А на 19-й минуте «Тоттенхэм» подал угловой, последовала подача на линюю вратарской. Там выше всех выпрыгнул Гарри Кейн, который головой вколотил мяч в ворота Маккарти.

После этого матча «Тоттенхэм» на 5-м месте — 45 очков, а «Саутгемптон» на 18-м месте — 22 очка.