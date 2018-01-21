«Саутгемптон» поделил очки с «Тоттенхэмом»

Хозяева открыли счет на 16-й минуте, благодаря автоголу. Бертранд прорвался по левому флангу и прострелил в штрафную гостей. Санчес Давинсон в подкате пытался прервать эту передачу, но в итоге срезал мяч в свои ворот.
А на 19-й минуте «Тоттенхэм» подал угловой, последовала подача на линюю вратарской. Там выше всех выпрыгнул Гарри Кейн, который головой вколотил мяч в ворота Маккарти.
После этого матча «Тоттенхэм» на 5-м месте — 45 очков, а «Саутгемптон» на 18-м месте — 22 очка.
Чемпионат Англии. 23-й тур
«Саутгемптон» — «Тоттенхэм» — 1:1 (1:1)
Голы: Санчес, 15 — в свои ворота (1:0). Кейн, 18 (1:1). «Саутгемптон»: Маккарти, Бертранд, Седрик Суариш, Худт, Стивенс, Ромеу, Уорд-Проуз, Хейбьерг (Буфаль, 65), Лемина (Ст.Дэйвис, 80), Тадич, Габбьядини (Обафеми, 82).«Тоттенхэм»: Форм, Фертонген, Орье (Триппьер, 72), Б.Дэйвис, Санчес, Дембеле (Ваньяма, 85), Сиссоко, Дайер, Алли, Сон Хын Мин (Ламела, 70), Кейн.Предупреждения: Стивенс, 48. Сиссоко, 57. Ромеу, 60. Дембеле, 75. Триппьер, 78.