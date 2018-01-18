«Барселона» проиграла «Эспаньолу», Месси не забил пенальти

В первом матче 1/4 финала Кубка Испанииодержал домашнюю победу над— 1:0.

Гости могли открыть счет на 62-й минуте, когда в ворота «Эспаньола» был назначен пенальти на фол на Серхи Роберто. Но Лионель Месси с «точки» не сумел переиграть голкипера Диего Лопеса.

Единственный мяч был забит на 88-й минуте — Гранеро отдал в центра поля короткий пас на Санчеса, Виктор отправил в забег по правому флангу Наварро, который отдал передачу в центр штрафной площади, а Оскар Мелендо в касание поразил ворота Силлессена.

Ответный матч 1/4 финала Кубка Испании между этими командами состоится 25 января на поле «Барселоны».