«Барселона» проиграла «Эспаньолу», Месси не забил пенальти

Гости могли открыть счет на 62-й минуте, когда в ворота «Эспаньола» был назначен пенальти на фол на Серхи Роберто. Но Лионель Месси с «точки» не сумел переиграть голкипера Диего Лопеса.
Единственный мяч был забит на 88-й минуте — Гранеро отдал в центра поля короткий пас на Санчеса, Виктор отправил в забег по правому флангу Наварро, который отдал передачу в центр штрафной площади, а Оскар Мелендо в касание поразил ворота Силлессена.
Ответный матч 1/4 финала Кубка Испании между этими командами состоится 25 января на поле «Барселоны».
Кубок Испании. 1/4 финала. Первый матч
«Эспаньол» — «Барселона» — 1:0 (0:0)
Гол: Мелендо, 88.Нереализованный пенальти: Месси, 62 (вратарь).«Эспаньол»: Диего Лопес, Наварро, Налду, Дуарте, Давид Лопес, Кариколь (Вила, 58), Виктор Санчес, Фуэго (Мелендо, 75), Гранеро, Дардер (Леу Баптистан, 46), Морено.«Барселона»: Силлессен, Серхи Роберто, Пике, Фермален, Динь, Бускетс, Паулинью (Ракитич, 54), Алейш Видаль, Аленья (Луис Суарес, 59), Суарес (Рафинья, 78), Месси.Предупреждения: Кариколь, 43. Аленья, 45+1. Жорди Альба, 55. Морено, 61. Ракитич, 82. Фермален, 84. Виктор Санчес, 86. Давид Лопес, 90+1. Луис Суарес, 90+1.