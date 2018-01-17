«Валенсия» одержала волевую победу над «Алавесом»

Счет в матче открыли гости — на 66-й минуте отличился Рубен Собрино. На 73-й минуте Гонсалу Гедеш провел ответный мяч.
Четыре минуты спустя Адриан Дигес получил вторую жёлтую карточку и оставил гостей в меньшинстве. На
82-й минуте победу левантийцам принес Родриго.
Ответный матч 1/4 финала Кубка Испании между этими командами состоится 24 января на поле «Алавеса».
Кубок Испании. 1/4 финала. Первый матч
«Валенсия» — «Алавес» — 2:1 (0:0)
Голы: Собрино, 66 (0:1). Гонсалу Гедеш, 73 (1:1). Родриго, 82 (2:1).«Валенсия»: Доменеч, Гарай, Монтойя, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Парехо, Кондогбья, Перейра (Родриго, 58), Дзадза, Вьетто (Мина, 71), Гонсалу Гедеш.«Алавес»: Сивера, Алексис, Марипан, Дьегес, Агиррегабирия, Томас Пина, Вакасо (Педраса, 68), Торрес, Перес (Ибаи Гомес, 76), Гвидетти (Эль-Хаддади, 62), Собрино.Предупреждения: Томас Пина, 41. Гонсалу Гедеш, 53. Дьегес, 67. Мина, 86. Кондогбья, 90+2.Удаление: Дьегес (Алавес), 77.