«Валенсия» одержала волевую победу над «Алавесом»

В первом матче 1/4 финала Кубка Испанииодержала домашнюю победу над— 2:1.

Счет в матче открыли гости — на 66-й минуте отличился Рубен Собрино. На 73-й минуте Гонсалу Гедеш провел ответный мяч.

Четыре минуты спустя Адриан Дигес получил вторую жёлтую карточку и оставил гостей в меньшинстве. На

82-й минуте победу левантийцам принес Родриго.

Ответный матч 1/4 финала Кубка Испании между этими командами состоится 24 января на поле «Алавеса».