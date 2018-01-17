«Севилья» вырвала победу у «Атлетико» в Кубке Испании

Голы: Диегу Коста, 73 (1:0). Мойя, 80 — в свои ворота (1:1). К.Корреа, 88 (1:2). «Атлетико»: Мойя, Хуанфран, Годин, Савич, Эрнандез, Габи, Коке (Фернандо Торрес, 82), Сауль, Диегу Коста, Гризманн (Феррейра-Карраско, 68), Витоло (А.Корреа, 46). «Севилья»: Рико, Меркадо, Коршья (Гайс, 90), Эскудеро, Лангле, Банега, Н`Зонзи, Сарабия, Васкес (Хесус Навас, 75), К.Корреа, Муриэль (Бен Йеддер, 84). Предупреждения: Меркадо, 59. Сауль, 69.

Ответный матч 1/4 финала Кубка Испании между этими командами состоится 23 января на поле «Севильи».

А на 88-й минуте полузащитник Хоакин Корреа точным ударом принес победу гостям.

На 73-й минуте нападающий Диего Коста вывел хозяев вперёд. Семь минут спустя вратарь мадридцев Мигель Анхель Мойя отправил мяч в свои ворота.

В первом матче 1/4 финала Кубка Испанииодержала выездную победу над мадридском— 2:1.

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