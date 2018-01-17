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    «Севилья» вырвала победу у «Атлетико» в Кубке Испании

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    «Севилья» — «Атлетико»
    На фото:«Севилья» — «Атлетико»
    В первом матче 1/4 финала Кубка Испании «Севилья» одержала выездную победу над мадридском «Атлетико» — 2:1.

    На 73-й минуте нападающий Диего Коста вывел хозяев вперёд. Семь минут спустя вратарь мадридцев Мигель Анхель Мойя отправил мяч в свои ворота.

    А на 88-й минуте полузащитник Хоакин Корреа точным ударом принес победу гостям.

    Ответный матч 1/4 финала Кубка Испании между этими командами состоится 23 января на поле «Севильи».

    Кубок Испании. 1/4 финала
    «Атлетико» — «Севилья» — 1:2 (0:0)
    Голы: Диегу Коста, 73 (1:0). Мойя, 80 — в свои ворота (1:1). К.Корреа, 88 (1:2).«Атлетико»: Мойя, Хуанфран, Годин, Савич, Эрнандез, Габи, Коке (Фернандо Торрес, 82), Сауль, Диегу Коста, Гризманн (Феррейра-Карраско, 68), Витоло (А.Корреа, 46).«Севилья»: Рико, Меркадо, Коршья (Гайс, 90), Эскудеро, Лангле, Банега, Н`Зонзи, Сарабия, Васкес (Хесус Навас, 75), К.Корреа, Муриэль (Бен Йеддер, 84).Предупреждения: Меркадо, 59. Сауль, 69.
    Отличится ли «Севилья» на «Ванда Метрополитано»?«Атлетико» — «Севилья». Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Кубка Испании по футболу 17 января
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