«Эспаньол» и «Атлетик» обменялись голами

В турнирной таблице «Атлетик» занимает 11-е место (25 очков), а «Эспаньол» — 14-е (24 очка).

Каталонцы вышли вперед на 29-й минуте, когда точный удар нанес Херар Морено .

Встреча, которая прошла на стадионе «Корнелья-Эль Прат», завершилась со счетом 1:1.

«Эспаньол» — «Атлетик». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 14 января

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