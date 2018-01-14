«Эспаньол» и «Атлетик» обменялись голами

Встреча, которая прошла на стадионе «Корнелья-Эль Прат», завершилась со счетом 1:1.
Каталонцы вышли вперед на 29-й минуте, когда точный удар нанес Херар Морено.
Баски отыгрались спустя шесть минут усилиями Иньяки Уильямса.
В турнирной таблице «Атлетик» занимает 11-е место (25 очков), а «Эспаньол» — 14-е (24 очка).
Чемпионат Испании. 19-й тур
«Эспаньол» — «Атлетик» — 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 – 29 Морено, 1:1 – 35 Иньяки Уильямс.«Эспаньол»: Лопес, Дуарте, Кариколь, Лопес (Марк Наварро, 61), Эрмосо, Гранеро, Санчес, Дардер, Хурадо (Вила, 51), Баптистао (Мелендо, 86), Морено.«Атлетик»: Яго Эррерин, Нуньес, Саборит, Иньиго Лекуэ, Лапорт, Рауль Гарсия (Беньят, 89), Итурраспе, Сусаета (Кордоба, 83), Микель Рико, Иньяки Уильямс, Адурис (Сабин Мерино, 73).Предупреждения: Эрмосо (60), Итурраспе (68), Саборит (76), Кариколь (78), Рауль Гарсия (80), Сабин Мерино (88).