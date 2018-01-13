Фред опроверг информацию о переговорах с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Шахтера», которым интересуется «Манчестер Сити», рассказал, что заключил новое соглашение с донецким клубом.

«Мой друг рассказал мне об интересе "Манчестер Сити" и Гвардиолы. Я очень рад, что мою игру оценили в Европе.

Мы играли в сложной группе в Лиги чемпионов, где, к слову, был и "Манчестер Сити". Нужно работать, чтобы пройти еще дальше.

Контакта с Гвардиолой у меня не было. Мой агент ничего мне не говорил, но я спокоен. Я подписал новый контракт с "Шахтером" на пять лет. Я всем доволен и хочу продолжать играть в Лиге чемпионов.

Если появится какое-то предложение, то я готов обсудить этот вопрос с агентом и семьей, но пока я всем доволен», – приводит слова Фреда Globo.