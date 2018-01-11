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    В полуфинале Кубка лиги ПСЖ сыграет с «Ренном»

    Кубок Франции Футбол Франции ПСЖ Ренн Монпелье Монако
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    ПСЖ
    На фото:ПСЖ
    Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка французской лиги.

    За право сыграть в финале «Пари Сен-Жермен» поспорит с «Ренном», а «Монако» — с «Монпелье».

    Матчи состоятся 30 и 31 января.

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