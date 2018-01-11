В полуфинале Кубка лиги ПСЖ сыграет с «Ренном»

За право сыграть в финале «Пари Сен-Жермен» поспорит с «Ренном» , а «Монако» — с «Монпелье» .

«Ницца» — «Монако». Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Кубка лиги Франции 9 января

Реверанс Жардима для «Ниццы» «Ницца» — «Монако». Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Кубка лиги Франции 9 января

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