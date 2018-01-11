Сегодня в 01:50 В полуфинале Кубка лиги ПСЖ сыграет с «Ренном» Кубок Франции Футбол Франции ПСЖ Ренн Монпелье Монако Спорт в VK Спорт. Главное На фото:ПСЖ LiveSport.Ru Состоялась жеребьевка 1/2 финала Кубка французской лиги. За право сыграть в финале «Пари Сен-Жермен» поспорит с «Ренном», а «Монако» — с «Монпелье». Матчи состоятся 30 и 31 января. Реверанс Жардима для «Ниццы»«Ницца» — «Монако». Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Кубка лиги Франции 9 января Обсудить0 0 0 0 0 1 22 ФОТООбновлённый электрокар Citroen E-Mehari 2018 модельного года43 ФОТОДевушки автосалона в Детройте-2017 Читайте по теме Трансферный дайджест. 26 декабря — 8 январяОт кого отказался «Ливерпуль», за кем следит «Спартак», кому нужен вингер «Реала» и другие трансферные новости последних дней 11/01ПСЖ и «Монпелье» вышли в полуфинал Кубка лиги 09/01Неймар – самый дорогой игрок мира по версии CIES Football Observatory, Роналду – 49-й 08/01ПСЖ разгромил «Ренн» в Кубке Франции 07/01«Марсель» и «Сент-Этьен» вышли в 1/16 финала Кубка Франции 05/01«Пари Сен-Жермен» предложил Роналду контракт на 300 млн евро 02/01Месси — лучший игрок 2017 года по версии Marca, Роналду — второй Популярное в сети Загрузка... Загрузка... Это интересно «Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?Настоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаМоуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайнСистема VAR: быть или не быть – вот в чем вопросРеакция на тестирование видеопомощи арбитру на Кубке КонфедерацийИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форварда«Спартак» и фанаты празднуют чемпионствоФутболисты московского «Спартака» и фанаты отпраздновали титул. Лучшие кадры с «Открытие-Арены»Кручу-верчу, изменить хочу. В РФПЛ будет новый лимитПресса и комментарии о новой инициативе по лимиту на легионеровКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана» Подробный разбор Как поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» ЦСКА в ожидании зимнего усиленияКак армейский клуб проводит зимний перерыв и готовится к весенней части сезона Капитуляция Мадрида. «Реал» отстает от «Барселоны» на 16 очковСМИ – о результате матча чемпионата Испании «Сельта» — «Реал» Нас не догонят. «Локомотив» наращивает оборотыО главных новостях московского клуба в межсезонье Новый бриллиант на «Камп Ноу». «Барселона» купила Коутиньо«Сине-гранатовые» обновили собственный трансферный рекорд В новом году — новый «Ростов»Как проводит зимний перерыв и готовится к весенней части сезона донской клуб Комментарии Прогнозы на спорт Экспресс дня. Разозлилась ли «Барселона» на «Сельту»?Прогноз и ставки на футбол 11 января5,33 «Тампа» может прервать серию побед «Калгари»«Тампа-Бэй» — «Калгари». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 12 января1,82