Сбывшаяся мечта Виллаш-Боаша

От Португалии до Китая
Тренерский взлет Виллаш-Боаша и самые яркие достижения связаны с «Порту». В португальском клубе Андре начал тренировать молодежный состав, а потом перешел в ассистенты к тогда еще не очень «Особенному» Жозе Моуринью, вместе с которым успел поработать затем в «Интере» и «Челси».
Отправившись в самостоятельное плавание, именно с «драконами» Виллаш-Боаш завоевал чемпионский титул на родине, установил рекорд клуба по количеству подряд матчей без поражений и стал самым молодым тренером, выигрывавшим Лигу Европы.
Неудивительно, что с таким послужным списком «Челси» откровенно выкупил тренера у португальского клуба, заплатив за разрыв контракта 15 миллионов евро.
Заключив трехлетнее соглашение Виллаш-Боаш приготовился штурмовать АПЛ, но что-то пошло не так. Португалец был уволен, не доработав даже первый сезон — команда под его руководством не то что не боролась за чемпионство, а даже пролетала мимо Лиги чемпионов.
Затем был «Тоттенхэм», где Виллаш-Боаш начал ни шатко, ни валко, но к концу сезона раскочегарился и едва не пробился со «шпорами» в лигу чемпионов. Но уже к середине следующего сезона он вновь был уволен — команда выступала нестабильно и португальцу пришлось уйти.
В «Зените» португальский тренер выиграл чемпионство, Кубок и Суперкубок России, дошел до четвертьфинала Лиги Европы и 1/8 финала Лиги чемпионов, но закончил последний сезон на минорной ноте — питерцы замкнули тройку не смогли квалифицироваться в Лигу чемпионов.
Запомнился в России Андре тем, что с одной стороны, пытался бороться с системой, например с внезапными изменениями в регламенте и лимите прямо перед стартом сезона, а с другой стороны — слишком много жаловался, для человека возглавляющего самый богатый клуб России с самым звездным и сильным составом.
Последней остановкой тренера Виллаш-Боаша стал чемпионат Китая, где он проработал всего один сезон. Возглавляемый португальцем «Шанхай Теллэйс» занял второе место, уступил в финале Кубка, а расставание Андре с клубом вышло запоминающимся — он получил восьмиматчевую дисквалификацию за стычку с арбитром и сезон команда завершала без него.
Китайцы хотели продлить контракт со специалистом, но он заявил, что хочет отдохнуть от футбола.
Тайная страсть Вилла-Боаша
К отдыху от футбольной деятельности португальский тренер подошел серьезно — в конце ноября прошлого года футбольный мир всколыхнуло известие, что после нового года экс-наставник «Челси» выступил в ралли-рейде «Дакар-2018», который пройдет в Южной Америке.
Это далеко не первый случай, когда известные спортивные персоны радикально меняют вид деятельности — великий Майкл Джордан к концу карьеры успел попробовать себя в бейсболе и гольфе, экс-голкипер сборной Германии Тим Визе стал профессиональным рестлером, экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд серьезно занялся боксом, а звездный спринтер Усэйн Болт, не теряющий надежды заиграть в любимом «МЮ», в марте пройдет просмотр в дортмундской «Боруссии».
И все же, почему автогонки? Причин, оказывается немало. Для начала, это у Виллаш-Боаша, что называется, в крови. Дядя португальца Педро трижды принимал участие в «Дакаре», зародив в молодом Андре страсть к гонкам и классическим автомобилям и мотоциклам, которые он коллекционирует.
Сам Виллаш-Боаш, регулярно посещающий гонки «Формулы-1», в юности успешно занимался мотоспортом на национальном уровне, участвовал в португальских гонках по пересеченной местности. Уже тренируя юношескую команду «Порту», он принимал участие в соревнованиях и даже сломал руку на трассе.
В итоге Андре был вынужден забросить этот вид деятельности из-за успехов в футболе, но о мотоциклах не забывал — уже будучи главным тренером «Челси», он рассказывал, что мотоциклы помогают ему снять напряжение от постоянной работы. А гонки португальских горах — любимое мото-времяпровождение.
А в прошлом году Виллаш-Боаш участвовал в крупной португальской мотогонке по пересеченной местности – Baja Portalegre 500, финишировав 69-м.
Мечты сбываются...но ненадолго
Мечту самому принять участие в «Дакаре» Виллаш-Боаш лелеял уже не один год — еще работая в АПЛ он рассказывал, что когда-нибудь примет участие в знаменитом ралли.
Профессиональный ралли-рейд «Дакар-2018» стартовал 6 января в песчаных дюнах Перу, затем он продолжится в высокогорной Боливии, а завершится 20 января в жаркой северной Аргентине.
Гонка продлится 15 дней, у участников будут только сутки на отдых, а преодолеть им предстоит 14 длинных этапов в невыносимых условиях — болота и пески, невыносимая жара и проливные ливни, опасные расщелины и шанс заблудиться.
Непредсказуемость трассы дарит шанс всем — признанный фаворит может вылететь из-за непредвиденной поломки или травмы в самом начале, а никому не известный аутсайдер, которому сопутствовала удача, доберется до финиша первым.
Изначально Виллаш-Боаш и на «Дакаре» хотел выступить на мотоцикле, но его друг, менеджер команды «КТМ» Алекс Дорингер сумел отговорить его, что, учитывая обстоятельства было благом.
«Он сказал мне, что придется тренироваться целый год, поэтому лучше выступить за рулем внедорожника. После этого я связался с командой "Овердрайв", и вот я тут!» – заявил тренер.
Но дело не только в тренировках — мотоциклисту приходится преодолевать все трудности климата и ландшафта в одиночку, в то время как у автомобилиста есть напарник.
Португалец вышел на старт в составе частной профессиональной команды «Овердрайв» на «Тойоте Hilux» в экипаже со штурманом Рубеном Фариа, одним из ведущих мотогонщиков «Дакара» последних лет. В 2013-м году Фариа занял второе место на «Дакаре» в зачете мотоциклистов.
Четвертый день соревнований стал для Андре последним, 10 декабря его «Тойота» свалилась с высокой дюны, пролетела несколько метров и врезалась передней частью в землю.
Виллаш-Боаш с жалобами на боли в спине был доставлен в больницу, где прошел медицинские тесты. Никаких подробностей о его здоровье пока не сообщается, но жизни тренера ничто не угрожает
Штурман Рубен Фариа попытался самостоятельно доехать до финиша и классифицироваться по итогам четвертого дня ралли-рейда, однако в итоге команда приняла решение о сходе.
«Дакар-2018» выдался непредсказуемым и беспощадным, по итогам четырех этапов гонку закончили куда более именитые спортсмены, чем Виллаш-Боаш: домой отправились победитель одного из прошлых рейдов Нани Рома, опытный «пустынник» Язид Аль-Раджи, золотой призер предыдущего «Дакара» в классе мотоциклов Сэм Сандерленд.
Девятикратный чемпион мира по ралли француз Себастьян Леб, чей экипаж шел на втором месте, снялся из-за травмы штурмана Даниэля Елены в аварии на пятом этапе.
Досрочно завершил участие в марафоне и действующий чемпион «Дакара» в классе квадроциклов Сергей Карякин.
На четвертом этапе в песках застрял двукратный победитель «Дакара» и признанный мастер гонок по дюнам Аль-Аттия, а в классе грузовиков успели покувыркаться все топовые пилоты.
Возвращение к футболу
Андре Виллаш Боаш попробовал «Дакар» на зубок, и судя по его словам, собирается испытать удачу еще раз, но потом. А пока португалец готов вернуться к футбольной карьере, тем более что стабильный спрос на его услуги никуда не пропал.
Перед Новым годом в английской прессе появилась информация, что выступающий в Чемпионшипе клуб «Шеффилд Уэнсдей» заинтересован у услугах Виллаш-Боаша.
В любом случае, без работы португалец не останется, а если вновь заскучает — ралли «Дакар» проводится каждый год