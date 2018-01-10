Сбывшаяся мечта Виллаш-Боаша

От Португалии до Китая

Тренерский взлет Виллаш-Боаша и самые яркие достижения связаны с «Порту». В португальском клубе Андре начал тренировать молодежный состав, а потом перешел в ассистенты к тогда еще не очень «Особенному» Жозе Моуринью, вместе с которым успел поработать затем в «Интере» и «Челси».

Отправившись в самостоятельное плавание, именно с «драконами» Виллаш-Боаш завоевал чемпионский титул на родине, установил рекорд клуба по количеству подряд матчей без поражений и стал самым молодым тренером, выигрывавшим Лигу Европы.

Неудивительно, что с таким послужным списком «Челси» откровенно выкупил тренера у португальского клуба, заплатив за разрыв контракта 15 миллионов евро.

Заключив трехлетнее соглашение Виллаш-Боаш приготовился штурмовать АПЛ, но что-то пошло не так. Португалец был уволен, не доработав даже первый сезон — команда под его руководством не то что не боролась за чемпионство, а даже пролетала мимо Лиги чемпионов.

В «Челси» я получил самый большой опыт в своей тренерской карьере. Каждый день, на каждой тренировке происходило что-то новое. Отсутствие поддержки меня поразило, но с этим ничего не поделаешь. В тот год я пригласил в команду Рауля Мейрелеша и Ромеу после того, как мне отказали в других трансферах, которые я предлагал во время переговоров. Через год «Челси» потратил на новичков 100 миллионов фунтов, еще через год — 110 миллионов. Абсолютно другой подход к делу. Андре Виллаш-Боаш

Публикация от Andre Villas Boas Fans 💜 (@avbfans) Июл 13, 2017 at 7:36 PDT

Затем был «Тоттенхэм», где Виллаш-Боаш начал ни шатко, ни валко, но к концу сезона раскочегарился и едва не пробился со «шпорами» в лигу чемпионов. Но уже к середине следующего сезона он вновь был уволен — команда выступала нестабильно и португальцу пришлось уйти.

В «Зените» португальский тренер выиграл чемпионство, Кубок и Суперкубок России, дошел до четвертьфинала Лиги Европы и 1/8 финала Лиги чемпионов, но закончил последний сезон на минорной ноте — питерцы замкнули тройку не смогли квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Запомнился в России Андре тем, что с одной стороны, пытался бороться с системой, например с внезапными изменениями в регламенте и лимите прямо перед стартом сезона, а с другой стороны — слишком много жаловался, для человека возглавляющего самый богатый клуб России с самым звездным и сильным составом.

Последней остановкой тренера Виллаш-Боаша стал чемпионат Китая, где он проработал всего один сезон. Возглавляемый португальцем «Шанхай Теллэйс» занял второе место, уступил в финале Кубка, а расставание Андре с клубом вышло запоминающимся — он получил восьмиматчевую дисквалификацию за стычку с арбитром и сезон команда завершала без него.

Китайцы хотели продлить контракт со специалистом, но он заявил, что хочет отдохнуть от футбола.

Публикация от Andre Villas Boas Fans 💜 (@avbfans) Июл 12, 2017 at 8:09 PDT

Тайная страсть Вилла-Боаша

К отдыху от футбольной деятельности португальский тренер подошел серьезно — в конце ноября прошлого года футбольный мир всколыхнуло известие, что после нового года экс-наставник «Челси» выступил в ралли-рейде «Дакар-2018», который пройдет в Южной Америке.

Это далеко не первый случай, когда известные спортивные персоны радикально меняют вид деятельности — великий Майкл Джордан к концу карьеры успел попробовать себя в бейсболе и гольфе, экс-голкипер сборной Германии Тим Визе стал профессиональным рестлером, экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд серьезно занялся боксом, а звездный спринтер Усэйн Болт, не теряющий надежды заиграть в любимом «МЮ», в марте пройдет просмотр в дортмундской «Боруссии».

И все же, почему автогонки? Причин, оказывается немало. Для начала, это у Виллаш-Боаша, что называется, в крови. Дядя португальца Педро трижды принимал участие в «Дакаре», зародив в молодом Андре страсть к гонкам и классическим автомобилям и мотоциклам, которые он коллекционирует.

Публикация от The Fancy Football (@thefancyfootball) Янв 28, 2017 at 9:58 PST

Сам Виллаш-Боаш, регулярно посещающий гонки «Формулы-1», в юности успешно занимался мотоспортом на национальном уровне, участвовал в португальских гонках по пересеченной местности. Уже тренируя юношескую команду «Порту», он принимал участие в соревнованиях и даже сломал руку на трассе.

В итоге Андре был вынужден забросить этот вид деятельности из-за успехов в футболе, но о мотоциклах не забывал — уже будучи главным тренером «Челси», он рассказывал, что мотоциклы помогают ему снять напряжение от постоянной работы. А гонки португальских горах — любимое мото-времяпровождение.

Я вообще немного безумен, мне нравится эндуро-техника. То есть я еду в горы – в сложные места, где много больших камней – и смертельно рискую. Я не помешан на футболе – не живу и не дышу им 24 в сутки, не смотрю вторую бундеслигу дома после тренировки. Я очень увлечен футболом, но мотоциклы – это настоящее спасение. Андре Виллаш-Боаш

Не забросил свое увлечение тренер и в России — уже работая в «Зените», Виллаш-Боаш гонял на петербургском мототреке и по полям под Выборгом. Благо, в клубе нашелся еще один человек разделяющий его увлечения — фотограф «Зенита»

А в прошлом году Виллаш-Боаш участвовал в крупной португальской мотогонке по пересеченной местности – Baja Portalegre 500, финишировав 69-м.

Публикация от Andre Villas Boas Fans 💜 (@avbfans) Авг 9, 2017 at 6:05 PDT

Мечты сбываются...но ненадолго

Мечту самому принять участие в «Дакаре» Виллаш-Боаш лелеял уже не один год — еще работая в АПЛ он рассказывал, что когда-нибудь примет участие в знаменитом ралли.

«Дакар» – это настоящая цель и амбиция всей жизни. Знаю, что я должен через это пройти. Это не просто страсть или обязанность, а судьба. Через 5, 10 или 15 лет – не так важно, но я это сделаю. Андре Виллаш-Боаш

Как мы видим, исполнилась мечта тренера куда раньше — он получил шанс на самое суровое испытание в своей жизни, и это не преувеличение.

Профессиональный ралли-рейд «Дакар-2018» стартовал 6 января в песчаных дюнах Перу, затем он продолжится в высокогорной Боливии, а завершится 20 января в жаркой северной Аргентине.

Гонка продлится 15 дней, у участников будут только сутки на отдых, а преодолеть им предстоит 14 длинных этапов в невыносимых условиях — болота и пески, невыносимая жара и проливные ливни, опасные расщелины и шанс заблудиться.

Непредсказуемость трассы дарит шанс всем — признанный фаворит может вылететь из-за непредвиденной поломки или травмы в самом начале, а никому не известный аутсайдер, которому сопутствовала удача, доберется до финиша первым.

Публикация от André Villas-Boas (@avbdakar) Дек 12, 2017 at 10:45 PST

Изначально Виллаш-Боаш и на «Дакаре» хотел выступить на мотоцикле, но его друг, менеджер команды «КТМ» Алекс Дорингер сумел отговорить его, что, учитывая обстоятельства было благом.

«Он сказал мне, что придется тренироваться целый год, поэтому лучше выступить за рулем внедорожника. После этого я связался с командой "Овердрайв", и вот я тут!» – заявил тренер.

Но дело не только в тренировках — мотоциклисту приходится преодолевать все трудности климата и ландшафта в одиночку, в то время как у автомобилиста есть напарник.

Португалец вышел на старт в составе частной профессиональной команды «Овердрайв» на «Тойоте Hilux» в экипаже со штурманом Рубеном Фариа, одним из ведущих мотогонщиков «Дакара» последних лет. В 2013-м году Фариа занял второе место на «Дакаре» в зачете мотоциклистов.

Я давно мечтал выступить на «Дакаре» и со временем понял, что попробовать нужно сейчас, пока я молод и достаточно силен физически и психологически. То, что я решился дебютировать в 40 лет, как мой дядя Педро – чистое совпадение. Переключиться с футбола на гонки оказалось не так сложно, потому что я очень люблю машины и автоспорт. Мне нравится садиться за руль, жить жизнью гонщика, участвовать в брифингах с руководством команды, штурманами. На этой неделе я впервые проехал по дюнам, и мне очень понравилось, хотя возникло много трудностей. Я много разговаривал с Рубеном Фариа на эту тему. Мне, как человеку без опыта выступлений в песках, приходится очень тяжело, когда достигаешь вершины дюны. Ты не знаешь, что скрывается за ней и вынужден убирать ногу с педали газа Андре Виллаш-Боаш

Первый этап экипажзакончил на 41-й позиции, после второго опустился на 45-ю, после третьего — вновь поднялся на 41-е место. Но долго гонка для португальца не продлилась — не зря он опасался дюн.

Четвертый день соревнований стал для Андре последним, 10 декабря его «Тойота» свалилась с высокой дюны, пролетела несколько метров и врезалась передней частью в землю.

Виллаш-Боаш с жалобами на боли в спине был доставлен в больницу, где прошел медицинские тесты. Никаких подробностей о его здоровье пока не сообщается, но жизни тренера ничто не угрожает

Публикация от André Villas-Boas (@avbdakar) Янв 6, 2018 at 6:44 PST

Штурман Рубен Фариа попытался самостоятельно доехать до финиша и классифицироваться по итогам четвертого дня ралли-рейда, однако в итоге команда приняла решение о сходе.

Просто хочу всем сказать, что со мной и Рубеном все в порядке – мы вернулись в лагерь. Машина упала с дюны, ударилась передней частью прямо о землю. К сожалению, «Дакар» для нас завершился. В следующий раз повезет больше! Спасибо всем за поддержку Андре Виллаш-Боаш

Глава команды «Овердрайв»положительно оценил своего подопечного, да и даже на непредвзятый взгляд стыдиться португальцу нечего.

«Дакар-2018» выдался непредсказуемым и беспощадным, по итогам четырех этапов гонку закончили куда более именитые спортсмены, чем Виллаш-Боаш: домой отправились победитель одного из прошлых рейдов Нани Рома, опытный «пустынник» Язид Аль-Раджи, золотой призер предыдущего «Дакара» в классе мотоциклов Сэм Сандерленд.

Девятикратный чемпион мира по ралли француз Себастьян Леб, чей экипаж шел на втором месте, снялся из-за травмы штурмана Даниэля Елены в аварии на пятом этапе.

Досрочно завершил участие в марафоне и действующий чемпион «Дакара» в классе квадроциклов Сергей Карякин.

На четвертом этапе в песках застрял двукратный победитель «Дакара» и признанный мастер гонок по дюнам Аль-Аттия, а в классе грузовиков успели покувыркаться все топовые пилоты.

Публикация от André Villas-Boas (@avbdakar) Янв 8, 2018 at 5:59 PST

Возвращение к футболу

Андре Виллаш Боаш попробовал «Дакар» на зубок, и судя по его словам, собирается испытать удачу еще раз, но потом. А пока португалец готов вернуться к футбольной карьере, тем более что стабильный спрос на его услуги никуда не пропал.

В моих планах — возвращение в Европу в один из сильнейших чемпионатов. Очевидно, что не хочу возвращаться в Португалию и не ставлю перед собой такой цели. Я бы хотел попробовать свои силы в чемпионатах Испании, Италии, Германии или Франции, но предложений пока нет. Возглавить «Бенфику» или «Спортинг»? Никогда. Профессионализм никогда не будет для меня стоять выше той страсти, которую я испытываю к их принципиальному сопернику — «Порту». Андре Виллаш-Боаш

В декабре в СМИ появилась информация, чторассматривает Виллаш-Боаша как потенциального сменщика, и уже контактировала с португальцем.

Перед Новым годом в английской прессе появилась информация, что выступающий в Чемпионшипе клуб «Шеффилд Уэнсдей» заинтересован у услугах Виллаш-Боаша.

В любом случае, без работы португалец не останется, а если вновь заскучает — ралли «Дакар» проводится каждый год