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    Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии

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    «МЮ» сыграет с «Йовил Таун»
    На фото:«МЮ» сыграет с «Йовил Таун»
    Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Матчи будут сыграны 26-29 января.

    На этой стадии турнира «Ливерпуль» дома встретится с «Вест Бромвичем», а «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Йовил Таун».

    «Ноттингем Форест», выбивший из розыгрыша «Арсенал», в 1/16 финала в гостях сыграет с «Халл Сити».

    Финалист прошлого розыгрыша «Челси» в случае победы над «Норвичем» в переигровке дома сыграет с «Ньюкаслом».

    Переигровки матчей 1/32 финала, напомним, состоятся 16-17 января.

    Все пары 1/16 финала:

    «Ливерпуль» — «Вест Бромвич»,
    «Питерборо Юнайтед» — «Флитвуд Таун» или «Лестер Сити»,
    «Ноттс Каунти» — «Вулверхэмптон» или «Суонси Сити»,
    «Йовил Таун» — «Манчестер Юнайтед»,
    «Карлайл Юнайтед» или «Шеффилд Уэнсдей» — «Стивенидж» или «Рединг»,
    «Хаддерсфилд Таун» — «Бирмингем Сити»,
    «Кардифф Сити» или «Мэнсфилд Таун» — «Манчестер Сити»,
    «Милтон-Кинс Донс» — «Ковентри Сити»,
    «Миллуолл» — «Рочдейл»,
    «Мидлсбро» — «Брайтон энд Хоув Альбион»,
    «Борнмут» или «Уиган» — «Шрусбери Таун» или «Вест Хэм»,
    «Халл Сити» — «Ноттингем Форест»,
    «Ньюпорт Каунти» — «Тоттенхэм Хотспур»,
    «Норвич Сити» или «Челси» — «Ньюкасл Юнайтед»,
    «Саутгемптон» — «Уотфорд»,
    «Шеффилд Юнайтед» — «Престон Норт Энд».

    Избежит ли «Арсенал» проблем в Ноттингеме?«Ноттингем Форест» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч Кубка Англии по футболу 7 января
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