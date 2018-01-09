На фото: «МЮ» сыграет с «Йовил Таун» theguardian.com

Состоялась жеребьевка 1/16 финала Кубка Англии. Матчи будут сыграны 26-29 января.

На этой стадии турнира «Ливерпуль» дома встретится с «Вест Бромвичем», а «Манчестер Юнайтед» отправится в гости к «Йовил Таун».

«Ноттингем Форест», выбивший из розыгрыша «Арсенал», в 1/16 финала в гостях сыграет с «Халл Сити».

Финалист прошлого розыгрыша «Челси» в случае победы над «Норвичем» в переигровке дома сыграет с «Ньюкаслом».

Переигровки матчей 1/32 финала, напомним, состоятся 16-17 января.

Все пары 1/16 финала:

«Ливерпуль» — «Вест Бромвич»,

«Питерборо Юнайтед» — «Флитвуд Таун» или «Лестер Сити»,

«Ноттс Каунти» — «Вулверхэмптон» или «Суонси Сити»,

«Йовил Таун» — «Манчестер Юнайтед»,

«Карлайл Юнайтед» или «Шеффилд Уэнсдей» — «Стивенидж» или «Рединг»,

«Хаддерсфилд Таун» — «Бирмингем Сити»,

«Кардифф Сити» или «Мэнсфилд Таун» — «Манчестер Сити»,

«Милтон-Кинс Донс» — «Ковентри Сити»,

«Миллуолл» — «Рочдейл»,

«Мидлсбро» — «Брайтон энд Хоув Альбион»,

«Борнмут» или «Уиган» — «Шрусбери Таун» или «Вест Хэм»,

«Халл Сити» — «Ноттингем Форест»,

«Ньюпорт Каунти» — «Тоттенхэм Хотспур»,

«Норвич Сити» или «Челси» — «Ньюкасл Юнайтед»,

«Саутгемптон» — «Уотфорд»,

«Шеффилд Юнайтед» — «Престон Норт Энд».