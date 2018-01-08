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    СМИ: Защитник «Лацио» вернется в «Спартак»

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    Маурисио дос Сантос
    На фото:Маурисио дос Сантос
    Защитник «Лацио» Маурисио дос Сантос вновь станет игроком «Спартака», информирует La Voce d’Italia.

    По данным издания, тренерский штаб римского клуба больше не рассчитывает на 29-летнего игрока, поэтому готовится к его уходу.

    В ближайшее время «Лацио» завершит сделку по приобретению защитника Мартина Касереса из «Вероны», который и займет место бразильца.

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    Напомним, что Маурисио выступал за «Спартак» на правах аренды в чемпионском сезоне «красно-белых».

    В нынешнем сезоне бразилец провел за «Лацио» лишь один матч, сыграв 5 минут во встрече с «Сассуоло» (6:1).

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