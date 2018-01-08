СМИ: Защитник «Лацио» вернется в «Спартак»

По данным издания, тренерский штаб римского клуба больше не рассчитывает на 29-летнего игрока, поэтому готовится к его уходу.
В ближайшее время «Лацио» завершит сделку по приобретению защитника Мартина Касереса из «Вероны», который и займет место бразильца.
«Брайтон» готовит предложение по трансферу форварда «Спартака»
Напомним, что Маурисио выступал за «Спартак» на правах аренды в чемпионском сезоне «красно-белых».
В нынешнем сезоне бразилец провел за «Лацио» лишь один матч, сыграв 5 минут во встрече с «Сассуоло» (6:1).