СМИ: Защитник «Лацио» вернется в «Спартак»

Защитник «Лацио»вновь станет игроком «Спартака», информирует La Voce d’Italia.

По данным издания, тренерский штаб римского клуба больше не рассчитывает на 29-летнего игрока, поэтому готовится к его уходу.

В ближайшее время «Лацио» завершит сделку по приобретению защитника Мартина Касереса из «Вероны», который и займет место бразильца.

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Напомним, что Маурисио выступал за «Спартак» на правах аренды в чемпионском сезоне «красно-белых».

В нынешнем сезоне бразилец провел за «Лацио» лишь один матч, сыграв 5 минут во встрече с «Сассуоло» (6:1).