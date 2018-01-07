ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    В Китае продлили стопроцентный налог на трансферы

    Китай. Суперлига Футбол Китая Трансферы Календарь китайской Суперлиги
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    В Китае продлили стопроцентный налог на трансферы
    На фото:В Китае продлили стопроцентный налог на трансферы
    Федерация футбола Китая продлила действие налога на трансферы на зимний период.

    Согласно регламенту, клубы китайской Суперлиги и второго дивизиона облагаются стопроцентным сбором за переход иностранца на сумму свыше 45 миллионов юаней (около 7 миллионов долларов) и за переход китайского игрока на сумму свыше 20 миллионов юаней (3 миллиона долларов).

    Летом прошлого года, когда налог был введен впервые, суммарные траты 16 клубов Суперлиги на трансферы снизились до 55 миллионов евро.

    В федерации утверждают, что этот налог необходим для создания финансовой и конкурентоспособной лиги, которая не будет основана на «нерациональных расходах на футболистов». Средства будут использоваться для развития местных молодых игроков и продвижения футбола в Китае.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 06/01
    • Тевес вновь вернулся в «Бока Хуниорс»
  • 31/12
    • «Шеффилд Уэнсдей» может возглавить бывший тренер «Зенита»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    «Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаДжанлуиджи ДоннаруммаВ окружении медных трубДжанлуиджи Доннарумма может перейти в «Реал». Насколько он хорош?Фрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойЛионель Месси и Антонелла РокуццоСвадьба года: Месси узаконил свои отношения с Антонеллой РокуццоВ аргентинском Росарио прошло мероприятие, к которому был прикован взгляд всего спортивного мираФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАЗлатан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана ИбрагимовичаКакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»Поль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого лета
    Подробный разбор
  • Чемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017
  • Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего года
    •
  • Трансферы «МЮ»: кто интересен и кто нужен
  • Каким может быть усиление команды?
    •
  • «Реал»: по пути «Барселоны»
  • Насколько серьезны проблемы королевского клуба?
    •
  • Неопределенность по Промесу, новичок из «Астаны», россиянин из Турции
  • Последние трансферные слухи о московском «Спартаке»
    •
  • Он улетел, но обещал вернуться. Мутко пытается обмануть реалии
  • СМИ о решении Виталия Мутко временно приостановить работу в РФС
    •
  • Упущенная победа. «МЮ» слишком рано расслабился
  • СМИ – о матче английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Манчестер Юнайтед»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • «Тампа-Бэй» едет за очередной победой в Детройт
  • «Детройт» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 8 января
  • 2,12
    •
  • «Коламбус» намерен продлить серию поражений «Флориды»
  • «Коламбус» — «Флорида». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 8 января
  • 2,02
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 10:29
    • СМИ: Боссы «Сантоса» отказались продавать защитника в «Спартак» за 6 миллионов евро
  • 10:17
    • СМИ: Нарубин покинет «Динамо»
  • 08:11
    • «Сток Сити» остался без главного тренера
  • 07:31
    • Дибала получил травму
  • 07:26
    • Миральяс вернулся в Грецию
  • 07:14
    • Конте назвал Моуринью «человечишкой»
  • 01:40
    • «Лион» вышел в 1/16 финала Кубка Франции
  • 01:25
    • «Бетис» победил в севильском дерби
  • 01:01
    • Бернардески принес «Ювентусу» победу над «Кальяри»
  • В новом году — новый «Ростов»
  • Как проводит зимний перерыв и готовится к весенней части сезона донской клуб
    • 00:50
  • 23:16
    • Хет-трик Каррильо помог «Монако» разгромить «Изер» в Кубке Франции
  • Примера. Гол и удаление Косты, «Барселона» сыграет с «Леванте»
  • Подробности матчей 18-го тура чемпионата Испании по футболу
    • Вчера в 23:09
  • 22:54
    • «Эйбар» переиграл «Лас-Пальмас»
  • 22:41
    • «Челси» не справился с «Норвичем» в Кубке Англии
  • 22:25
    • «Рома» проиграла «Аталанте»
  • 22:21
    • «Барселона» объявила о переходе Коутиньо
  • Пройдет ли «Бристоль» в Кубке лиги второй манчестерский клуб?
  • «Манчестер Сити» — «Бристоль Сити». Прогноз и ставки на Кубок английской лиги по футболу 9 января
    • 3,75Послезавтра в 22:45
  • 20:59
    • Коутиньо перейдет в «Барселону» за 145 миллионов фунтов
  • 20:30
    • «Валенсия» одержала волевую победу над «Жироной»
  • 19:53
    • «МанСити» разгромил «Бернли» в Кубке Англии
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус