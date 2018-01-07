В Китае продлили стопроцентный налог на трансферы

Федерация футбола Китая продлила действие налога на трансферы на зимний период.

Согласно регламенту, клубы китайской Суперлиги и второго дивизиона облагаются стопроцентным сбором за переход иностранца на сумму свыше 45 миллионов юаней (около 7 миллионов долларов) и за переход китайского игрока на сумму свыше 20 миллионов юаней (3 миллиона долларов).

Летом прошлого года, когда налог был введен впервые, суммарные траты 16 клубов Суперлиги на трансферы снизились до 55 миллионов евро.

В федерации утверждают, что этот налог необходим для создания финансовой и конкурентоспособной лиги, которая не будет основана на «нерациональных расходах на футболистов». Средства будут использоваться для развития местных молодых игроков и продвижения футбола в Китае.