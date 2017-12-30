Дубль Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Лестером»

Счет в матче был открыт уже на 3-й минуте. Ошибка «Ливерпуля» в центре поля привела к быстрой атаке гостей. Марез получил мяч, вошёл в штрафную мерсисайдцев и прострелил к её центру, откуда Джейми Варди нанёс точный удар.
На 53-й минуте счет сравнялся. Мане выполнил передачу в штрафную «Лестера» на Мохаммеда Салаха, который блестяще разобрался с тремя соперниками, обыграв их всех, и пробил низом в незащищённый угол ворот.
А на 76-й минуте Мохаммед Салах получил мяч от Милнера, находясь спиной к воротам «Лестера», развернулся, ушёл от Магира и послал мяч в правый нижний угол мимо Шмейхеля.
После этого матча «Ливерпуль» на 4-м месте — 41 очко, а «Лестер» на 8-м месте — 27 очков.
Чемпионат Англии. 21-й тур
«Ливерпуль» – «Лестер» – 2:1 (0:1)
Голы: Варди, 3 (0:1). Салах, 52 (1:1). Салах, 76 (2:1).«Ливерпуль»: Кариус, Ловрен, Матип, Робертсон, Гомез, Милнер, Филиппе Коутинью (Клаван, 89), Эмре Джан, Роберту Фирмину, Салах (Вайналдум, 83), Мане (Окслейд-Чемберлен, 72).«Лестер»: Шмайхель, Фукс, Морган, Магуайр, Иборра, Олбрайтон (Джеймс, 83), Амарти, Ндиди, Варди (Слимани, 74), Махрез (Окадзаки, 73), Грэй.Предупреждения: Милнер, 8. Эмре Джан, 53. Магуайр, 53. Ндиди, 62. Робертсон, 90+1.