Дубль Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Лестером»

В матче 21-го тура Английской Премьер-лигиодержал домашнюю победу над— 2:1.

Счет в матче был открыт уже на 3-й минуте. Ошибка «Ливерпуля» в центре поля привела к быстрой атаке гостей. Марез получил мяч, вошёл в штрафную мерсисайдцев и прострелил к её центру, откуда Джейми Варди нанёс точный удар.

На 53-й минуте счет сравнялся. Мане выполнил передачу в штрафную «Лестера» на Мохаммеда Салаха, который блестяще разобрался с тремя соперниками, обыграв их всех, и пробил низом в незащищённый угол ворот.

А на 76-й минуте Мохаммед Салах получил мяч от Милнера, находясь спиной к воротам «Лестера», развернулся, ушёл от Магира и послал мяч в правый нижний угол мимо Шмейхеля.

После этого матча «Ливерпуль» на 4-м месте — 41 очко, а «Лестер» на 8-м месте — 27 очков.