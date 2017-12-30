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    Дубль Салаха принес «Ливерпулю» победу над «Лестером»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    В матче 21-го тура Английской Премьер-лиги «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Лестером» — 2:1.

    Счет в матче был открыт уже на 3-й минуте. Ошибка «Ливерпуля» в центре поля привела к быстрой атаке гостей. Марез получил мяч, вошёл в штрафную мерсисайдцев и прострелил к её центру, откуда Джейми Варди нанёс точный удар.

    На 53-й минуте счет сравнялся. Мане выполнил передачу в штрафную «Лестера» на Мохаммеда Салаха, который блестяще разобрался с тремя соперниками, обыграв их всех, и пробил низом в незащищённый угол ворот.

    А на 76-й минуте Мохаммед Салах получил мяч от Милнера, находясь спиной к воротам «Лестера», развернулся, ушёл от Магира и послал мяч в правый нижний угол мимо Шмейхеля.

    После этого матча «Ливерпуль» на 4-м месте — 41 очко, а «Лестер» на 8-м месте — 27 очков.

    Чемпионат Англии. 21-й тур
    «Ливерпуль» – «Лестер» – 2:1 (0:1)
    Голы: Варди, 3 (0:1). Салах, 52 (1:1). Салах, 76 (2:1).«Ливерпуль»: Кариус, Ловрен, Матип, Робертсон, Гомез, Милнер, Филиппе Коутинью (Клаван, 89), Эмре Джан, Роберту Фирмину, Салах (Вайналдум, 83), Мане (Окслейд-Чемберлен, 72).«Лестер»: Шмайхель, Фукс, Морган, Магуайр, Иборра, Олбрайтон (Джеймс, 83), Амарти, Ндиди, Варди (Слимани, 74), Махрез (Окадзаки, 73), Грэй.Предупреждения: Милнер, 8. Эмре Джан, 53. Магуайр, 53. Ндиди, 62. Робертсон, 90+1.
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