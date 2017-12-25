Главный тренер «Фламенго» возглавит сборную Чили

Новым главным тренером сборнойстанет наставник, сообщает Futbolred.

По информации источника, официальное представление 60-летнего специалиста на новой должности состоится в первые дни января.

Отмечается. что Федерация футбола Чили заплатит «Фламенго» миллион долларов за расторжение контракта с колумбийским наставником.

Ранее Руэда тренировал национальные команды Колумбии, Гондураса и Эквадора.

Напомним, что сборная Чили осталась без главного тренера после увольнения Хуана Антонио Пицци. Под его руководством чилийцы не смогли пробиться в финальную часть чемпионата мира—2018.