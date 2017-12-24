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    Составлена сборная разочарований текущего сезона АПЛ

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    Генрих Мхитарян
    На фото:Генрих Мхитарян
    Интернет-издание Goal.com составило символическую сборную из футболистов английской Премьер-лиги, которые в этом сезоне разочаровывают своей игрой.

    В список вошли полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян и форвард «Арсенала» Алексис Санчес.

    Полностью состав сборной разочарований выглядит так:

    Вратарь: Джо Харт («Вест Хэм Юнайтед»).

    Защитники: Седрик Суареш («Саутгемптон»), Виктор Нильссон-Линделеф («Манчестер Юнайтед»), Эшли Уильямс («Эвертон»), Дэнни Роуз («Тоттенхэм»).

    Полузащитники: Ренату Саншеш («Суонси Сити»), Джонджо Шелви («Ньюкасл Юнайтед»), Тьемуэ Бакайоко («Челси»), Генрих Мхитарян («Манчестер Юнайтед»).

    Нападающие: Кристиан Бентеке («Кристал Пэлас») и Алексис Санчес («Арсенал»).

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