Составлена сборная разочарований текущего сезона АПЛ

В список вошли полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян и форвард «Арсенала» Алексис Санчес .

Интернет-издание Goal.com составило символическую сборную из футболистов английской Премьер-лиги, которые в этом сезоне разочаровывают своей игрой.

«Тоттенхэм» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки на матч 20-го тура чемпионата Англии по футболу 26 декабря

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