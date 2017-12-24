Составлена сборная разочарований текущего сезона АПЛ

В список вошли полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян и форвард «Арсенала» Алексис Санчес.
Полностью состав сборной разочарований выглядит так:
Вратарь: Джо Харт («Вест Хэм Юнайтед»).
Защитники: Седрик Суареш («Саутгемптон»), Виктор Нильссон-Линделеф («Манчестер Юнайтед»), Эшли Уильямс («Эвертон»), Дэнни Роуз («Тоттенхэм»).
Полузащитники: Ренату Саншеш («Суонси Сити»), Джонджо Шелви («Ньюкасл Юнайтед»), Тьемуэ Бакайоко («Челси»), Генрих Мхитарян («Манчестер Юнайтед»).
Нападающие: Кристиан Бентеке («Кристал Пэлас») и Алексис Санчес («Арсенал»).