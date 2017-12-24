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    Главный тренер «Валенсии» попал в ДТП

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    Марселино Гарсия Тораль
    На фото:Марселино Гарсия Тораль
    Главный тренер испанского футбольного клуба «Валенсия» Марселино Гарсия Тораль на своем автомобиле насмерть сбил дикого кабана, сообщает La Rioja.

    Специалист направлялся в родную Астурию, чтобы отметить там Рождество. На 125-м км трассы, которая соединяет Логроньо и Бильбао, наставник потерял контроль над управлением машины, когда из леса выскочил дикий кабан и врезался в транспортное средство.

    В результате аварии Марселино получил незначительные травмы и быстро покинул больницу, куда его забрали прибывшие на место ДТП врачи.

    После 17 матчей «Валенсия» с 34 очками занимает третье место в чемпионате Испании, отставая на 11 баллов от лидирующей «Барселоны».

    Удержится ли «Валенсия» в лидирующей тройке?«Валенсия» — «Вильярреал». Прогноз и ставки на матч чемпионата Испании по футболу 23 декабря
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