Главный тренер «Валенсии» попал в ДТП

Главный тренер испанского футбольного клубана своем автомобиле насмерть сбил дикого кабана, сообщает La Rioja.

Специалист направлялся в родную Астурию, чтобы отметить там Рождество. На 125-м км трассы, которая соединяет Логроньо и Бильбао, наставник потерял контроль над управлением машины, когда из леса выскочил дикий кабан и врезался в транспортное средство.

В результате аварии Марселино получил незначительные травмы и быстро покинул больницу, куда его забрали прибывшие на место ДТП врачи.

После 17 матчей «Валенсия» с 34 очками занимает третье место в чемпионате Испании, отставая на 11 баллов от лидирующей «Барселоны».