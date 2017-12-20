Примера. Победа «Барселоны» в «Эль-Класико», поражения «Атлетико» и «Валенсии»

«Леванте» — «Леганес» 0:0

В матче 17-го тура чемпионата Испании «Леванте» и «Леганес» сыграли вничью — 0:0.

Команды занимают 8-е и 15-е места в турнирной таблице, «Леганес» с 21 очками опережает соперника на 3 пункта.

Чемпионат Испании. 17-й тур «Леванте» — «Леганес» — 0:0 «Леванте»: Ойер Оласабаль, Педро Лопес (Иви Лопес, 74), Луна, Кабако, Постиго, Кампанья (Нано, 76), Моралес, Лукич (Барди, 57), Лерма, Хасон, Энес Унал.«Леганес»: Куэльяр, Муньос, Дос Сантос, Сальдуа, Рико, Рубен Перес, Херард Гумбау, Эрасо, Амрабат, Эль-Жар (Рауль Гарсия, 82), Бовю (Герреро, 86).Предупреждения: Дос Сантос, 23. Лерма, 35. Кампанья, 50. Херард Гумбау, 61. Амрабат, 63. Сальдуа, 69. Нано, 77. Бовю, 80. Моралес, 90+2. Кабако, 90+5. Удаления: Амрабат (Леганес), 68. Кампанья (Леванте), 90+4.

«Хетафе» – «Лас-Пальмас» 2:0

Матч 17-го тура чемпионата Испании «Хетафе» – «Лас-Пальмас» завершился победой хозяев поля – 2:0.

Голами отметились Хуан Кала и нападающий Амат Ндиай.

Чемпионат Испании. 17-й тур «Хетафе» – «Лас-Пальмас» – 2:0 (2:0) Голы: Кала, 6 (1:0). Ндиай, 15 (2:0).«Хетафе»: Гуаита, Антунеш, Кала, Суарес, Джене, Портильо (Монтеро, 90+2), Фажр, Мора, Анхель, Хорхе Молина (Сибасаки, 61), Ндиай (Ласен, 78).«Лас-Пальмас»: Лисоайн, Мишел (Симон, 21), Бигас, Ксимо Наварро, Дани Кастельяно, Аквилани, Вьера, Хави Кастельяно (Момо, 87), Реми, Кальери, Таннан (Толедо, 71).Предупреждения: Суарес, 21. Антунеш, 56. Кала, 60. Симон, 68.

«Реал Сосьедад» – «Севилья» 3:1

В 17-м туре испанской Примеры «Реал Сосьедад» одержал домашнюю победу над «Севильей» со счётом 3:1.

Счет в матче бы от открыт на 17-й минуте — Иньиго Мартинес вывел хозяев вперёд. На 44-й минуте Виссам Бен-Йеддер сравнял счёт.

Во втором тайме забивали только игроки баскского клуба. Точный удар Игора Субельдии на 76-й минуте и забитый на 90-й минуте гол Карлоса Велы позволили хозяевам добиться успеха.

Таким образом, «Реал Сосьедад» прервал серию без побед, составлявшую пять матчей, севильцы в последних трех матчах набрали 1 очко. Команда откатилась на 5-е место в турнирной таблице.

Чемпионат Испании. 17-й тур «Реал Сосьедад» — «Севилья» — 3:1 (1:1) Голы: Иньиго Мартинес, 17 (1:0). Бен Йеддер, 44 (1:1). Субельдия, 76 (2:1). Вела, 90 (3:1). «Реал Сосьедад»: Рульи, Навас, Иньиго Мартинес, Льоренте, Одриосола, Прието, Каналес (Вела, 78), Сурутуса (Субельдия, 76), Ильярраменди, Янузай (Оярсабаль, 60), Виллиан Жозе.«Севилья»: Сория, Кьер, Коршья (Нолито, 81), Эскудеро, Крун-Дели (Муриэль, 82), Банега, Гансу (Васкес, 64), Писарро, Сарабия, Гайс, Бен Йеддер.Предупреждения: Бен Йеддер, 39. Писарро, 51. Коршья, 57. Навас, 68. Васкес, 86. Кьер, 87.

«Эйбар» – «Жирона» 4:1

«Эйбар» нанес крупное поражение «Жироне» в домашнем матче 17-го тура испанской Примеры.

Встреча, которая прошла в Эйбаре, завершилась со счетом 4:1.

Дубль в составе победителей оформил Такаси Инуи, отличившийся на 1-й и 54-й минутах. Еще по голу забили Шарлес на 10-й минуте и Жоан Жордан на второй компенсированной минуте ко второму тайму.

У гостей отличился Давид Тимор на 26-й минуте.

В турнирной таблице «Эйбар» занимает седьмое место (24 очка), а «Жирона» — десятое (23 очка).

Чемпионат Испании. 17-й тур «Эйбар» — «Жирона» — 4:1 (2:1) Голы: 1:0 – 1 Инуи, 2:0 – 10 Шарлес, 2:1 – 26 Тимор, 3:1 – 54 Инуи, 4:1 – 90+2 Жордан.«Эйбар»: Дмитрович, Паулу Оливейра, Хосе Анхель, Капа, Арбилья, Дани Гарсия, Жордан, Инуи, Бебе (Пенья, 73), Кике (Энрик, 79), Шарлес (Эскаланте, 84).«Жирона»: Буну, Хуанпе, Рамальо, Мохика, Эспиноса, Порту (Дуглас Луис, 71), Алейш Гарсия, Гарсия (Кайоде, 58), Тимор, Маффео (Адай, 58), Стуани.Предупреждения: Тимор (13), Дани Гарсия (25), Маффео (30).

«Алавес» – «Малага»

«Алавес» с минимальным счетом выиграл у «Малаги» в матче 17-го тура чемпионата Испании.

Автором единственного мяча на 60-й минуте стал Мунир Эль-Хаддади, арендованный у «Барселоны».

Чемпионат Испании. 17-й тур «Алавес» — «Малага» — 1:0 (0:0) Гол: Эль-Хаддади, 60.«Алавес»: Пачеко, Алексис, Дуарте, Марипан, Агиррегабирия, Томас Пина, Гарсия, Ибаи Гомес, Бурги (Кркич, 76), Эль-Хаддади (Сантос, 83), Педраса (Вакасо, 89).«Малага»: Роберто, Байс, Микель, Эрнандес, Диего Гонсалес (Рикка, 56), Кузманович (Мула, 76), Чори Кастро, Ресио, Ролан, Онтиверос, Пеньяранда (Борха Бастон, 65).Предупреждения: Гарсия, 20. Дуарте, 28. Эрнандес, 28. Онтиверос, 28. Микель, 56. Бурги, 57. Ресио, 70.

«Бетис» – «Атлетик» Б 0:2

В матче 17-го тура испанской Примеры «Бетис» потерпел домашнее поражение от «Атлетика» из Бильбао — 0:2.

На 34-й минуте игрок хозяев Хорди Амат получил прямую красную карточку, а хавбек гостей Рауль Гарсия реализовал пенальти.

А на 85-й защитник севильского клуба Зухаир Феддаль срезал мяч в свои ворота.

«Атлетик» с 21 очком занимает 11-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Бетис» (21) — 13-й.

Напомним, что «Атлетик» – соперник «Спартака» в 1/16 финала Лиги Европы.

Чемпионат Испании. 17-й тур «Бетис» – «Атлетик» – 0:2 (0:1) Голы: Рауль Гарсия, 36 – с пенальти (0:1). Феддаль, 85 – в свои ворота (0:2).«Бетис»: Адан, Барраган (Науэль Лейва, 84), Амат, Феддаль, Манди, Дурмиси, Хоакин, Камараса (Будебуз, 71), Руис, Тельо (Хулио Грасия, 84), Леон.«Атлетик»: Яго, Де Маркос, Ляпорт, Саборит, Лекуэ, Нуньес, Рауль Гарсия (Эчеварриа, 84), Сусаэта (Кордоба, 90+1), Итурраспе, Микель Рико, Иньяки Уильямс (Адурис, 71).Предупреждения: Нуньес, 15. Саборит, 17. Хоакин, 78.Удаление: Амат (Бетис), 34.

«Эспаньол» – «Атлетико» М 0:1

Мадридский «Атлетико» одержал гостевую победу над «Эспаньолом» (1:0) в матче 17-го тура испанской Примеры.

Единственный мяч на 88-й минуте забил нападающий хозяев Серхио Гарсия.

После этого матча «Атлетико» на 2-м месте — 36 очков, а «Эспаньол» на 14-м месте — 20 очков.

Чемпионат Испании. 17-й тур «Эспаньол» — «Атлетико» — 1:0 (0:0) Гол: Серхио Гарсия, 88 (1:0). «Эспаньол»: Пау Лопес, Хави Лопес, Давид Лопес, Дуарте, Кариколь, Эрмосо, Фуэго, Дардер (Гранеро, 86), Серхио Гарсия, Леу Баптистан (Пьятти, 72), Морено«Атлетико»: Облак, Годин, Филипе Луис, Савич, Врсалько, Габи (Фернандес, 85), Коке, Сауль, Партей (Корреа, 63), Фернандо Торрес (Гамейро, 70), Гризманн.Предупреждения: Сауль, 51. Коке, 73. Хави Лопес, 82. Габи, 83. Врсалько, 89. Пау Лопес, 90+3. Фернандес, 90+4.

«Реал Мадрид» – «Барселона» 0:3

«Барселона» в выездном матче 17-го тура испанской Примеры разгромила «Реал» со счетом 3:0.

Первый тайм прошел при небольшом преимуществе «сливочных», которые, впрочем, несколько хороших моментов реализовать не смогли.

На 54-й минуте каталонцам удалось выйти вперед. Иван Ракитич со своей половины поля протянул мяч почти до штрафной площади и отдал пас вправо на Серхи Роберто, тот сразу же сделал перевод на дальний край, откуда Луис Суарес расстрелял чужие ворота.

Спустя еще девять минут защитник «Реала» Дани Карвахаль получил прямую красную карточку за игру рукой в своей штрафной площади. После этого Лионель Месси уверенно реализовал пенальти.

Победную для гостей точку уже в компенсированное время поставил Алеш Видаль, замкнувший прострел Месси.

«Барселона» упрочила свое лидерство в турнирной таблице (45 очков), а «Реал», имея игру в запасе, идет четвертым (31 очко).

Чемпионат Испании. 17-й тур «Реал» — «Барселона» — 0:3 (0:0) Голы: 0:1 – 54 Суарес, 0:2 – 64, пенальти Месси, 0:3 – 90+3 Алеш Видаль.«Реал»: Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Ковачич (Бэйл, 72), Каземиро (Асенсио, 72), Модрич, Кроос, Бензема (Начо, 66), Роналду.«Барселона»: Тер Штеген, Вермален, Пике, Альба, Паулиньо (Андре Гомеш, 84), Серджи Роберто (Алеш Видаль, 90), Бускетс, Ракитич, Иньеста (Нелсон Семеду, 77), Месси, Суарес.Предупреждения: Вермален (18), Рамос (59), Марсело (83), Бускетс (88).Удаление: Карвахаль (63).

«Валенсия» – «Вильярреал» 0:1]

В матче 17-го тура испанской Примеры «Валенсия» потерпела домашнее поражение от «Вильярреала» — 0:1

Единственный мяч на 24-й минуте забил колумбийский нападающий гостей Карлос Бакка.

На 62-й минуте левантийцы остались в меньшинстве — две желтые карточки за две минуты получил нападающий Симоне Дзадза.

Составы уравнялись на 83-й минуте, когда за второй «горчичник» был удален полузащитник гостей Мануэль Тригерос.

Российский хавбек «Вильярреала» Денис Черышев вышел на замену на 80-й минуте.

После этого матча «Валенсия» с 34 очками на 3-м месте, а «Вильярреал» на 6-й строке таблицы — 27 очков.

Чемпионат Испании. 17-й тур «Валенсия» – «Вильярреал» – 0:1 (0:1) Гол: Бакка, 24.«Валенсия»: Нету, Гарай, Монтойя, Габриэл Паулиста, Лато (Мина, 69), Парехо, Кондогбья, Перейра, Дзадза, Родриго, Гонсалу Гедеш.«Вильярреал»: Серхио Асенхо, Рукавина, Марио Гаспар, Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Тригерос, Пабло Форнальс, Эрнандес, Бакамбу (Черышев, 80), Бакка (Раба, 55), Самуэль Кастильехо (Сориано, 68).Предупреждения: Кондогбья, 15. Пабло Форнальс, 27. Альваро Гонсалес, 39. Парехо, 45. Тригерос, 54. Дзадза, 58. Рукавина, 62. Габриэл Паулиста, 81. Нету, 82. Монтойя, 90+2.Удаления: Дзадза, 60. Тригерос, 83.

«Депортиво» – «Сельта» 1:3

В матче 17-го тура чемпионата Испании «Депортиво» потерпел домашнее поражение от «Сельты» со счетом 1:3.

В составе гостей дубль на счету нападающего Яго Аспаса, еще один гол забил датский хавбек Даниэль Васс.

За «Депортиво» гол записал на свой счет румынский форвард Флорин Андоне.

После этого матча «Сельта» на 11-м месте — 21 очко, а «Депортиво» на 18-м месте — 15 очков.