Бывший чемпион UFC в полутяжелом и тяжелом дивизионах Даниэль Кормье считает, что борцы не переходят в ММА из-за денег.

Даниэль Кормье globallookpress.com

«Американские борцы сейчас не так востребованы. Есть лига RTC, где парни зарабатывают чуть больше. Сейчас за тренерскую работу платят 200 000 долларов в год.

Большинство борцов считают, что 200 000 долларов — это большие деньги, особенно если вы живете в таких маленьких городках, как Стиллуотер штат Оклахома и Хэппи-Вэлли, где находится Пенсильванский университет, или Роли, Северная Каролина.

В таких маленьких городках это большие деньги. Поэтому американские борцы не так охотно переходят в смешанные единоборства, как нам бы хотелось», — добавил Кормье.