Чемпион UFC в категории до 66 кг Александр Волкановски низко оценил шансы Джина Силвы на титульный поединок.

Джин Силва globallookpress.com

«Силва просто пытается заявить о себе. На самом деле он неплохой парень. Я познакомился с ним в Майами, и мы неплохо поладили. Он довольно приятный человек, но теперь говорит много странного.

Не знаю, действительно ли он расстроен из-за ситуации с Руффи. Я не знаю, правда ли это или люди вырвали фразу из контекста. Но теперь Джин говорит всякую ерунду и думает, что заслуживает следующего боя.

Если UFC будет настаивать на этом бое, то все меня знают. Я готов сразиться с кем угодно, но не думаю, что это произойдет. Не думаю, что Джин сможет побороться за титул в ближайшее время, он сейчас не в том положении.

Совсем скоро Лерон Мерфи подерется с Мовсаром Евлоевым. Эти парни больше других заслуживают титульного шанса»

Силва занимает пятую строчку в рейтинге полулегкого веса UFC. В последнем поединке он одолел по очкам Арнольда Аллена. До этого уступил досрочно Диего Лопесу, проигравшего Волкановски в реванше на UFC 325.