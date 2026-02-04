Чемпион UFC в категории до 66 кг Александр Волкановски низко оценил шансы Джина Силвы на титульный поединок.

Джин Силва
Джин Силва globallookpress.com

«Силва просто пытается заявить о себе.  На самом деле он неплохой парень.  Я познакомился с ним в Майами, и мы неплохо поладили.  Он довольно приятный человек, но теперь говорит много странного.

Не знаю, действительно ли он расстроен из-за ситуации с Руффи.  Я не знаю, правда ли это или люди вырвали фразу из контекста.  Но теперь Джин говорит всякую ерунду и думает, что заслуживает следующего боя.

Если UFC будет настаивать на этом бое, то все меня знают.  Я готов сразиться с кем угодно, но не думаю, что это произойдет.  Не думаю, что Джин сможет побороться за титул в ближайшее время, он сейчас не в том положении.

Совсем скоро Лерон Мерфи подерется с Мовсаром Евлоевым.  Эти парни больше других заслуживают титульного шанса»

Силва занимает пятую строчку в рейтинге полулегкого веса UFC.  В последнем поединке он одолел по очкам Арнольда Аллена.  До этого уступил досрочно Диего Лопесу, проигравшего Волкановски в реванше на UFC 325.