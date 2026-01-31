Дэнни Рубинштейн, бывший менеджер Петра Яна, сообщил, что россиянин вернется в октагон и проведет первую защиту титула не раньше июля из-за травмы.

Петр Ян globallookpress.com

«Беспощадный ненадолго уйдет в тень в прямом и переносном смысле. Петру сделали небольшую операцию на пояснице, из-за которой он не сможет выйти на бой с Мерабом раньше лета. Он будет готов в июле»

В UFC уже утвердили, что следующим соперником россиянина вновь станет Мераб Двалишвили, с которым они провели 2 поединка. Первый состоялся в марте 2023 года.

Тогда представитель Грузии выиграл единогласным решением судей. Ответный бой прошел в рамках титульного противостояния в декабре прошлого года. Ян одержал победу по очкам и вернул себе пояс.