Звездный американский боксер Райан Гарсия проведет очередной поединок с Марио Барриосом 21 февраля на турнире в Лас-Вегасе.

Райан Гарсия globallookpress.com

Бой состоится в рамках полусреднего веса. На кону будет стоять чемпионский пояс по версии WBC, принадлежащий Марио. Гарсия в последний раз дрался в мае прошлого года.

Тогда он проиграл единогласным решением судей Роландо Ромеро, дважды побывав в нокдауне за поединок. До этого Гарсия одолел по очкам Девина Хэйни, но бой признали несостоявшимся из-за провального допинг-теста со стороны Райана.

Барриос летом прошлого года встретился в ринге с легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо. Их поединок завершился вничью и пояс остался WBC у Марио.