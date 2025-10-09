Представитель топ-10 полусреднего веса UFC Иэн Гэрри заявил, что деклассирует бывшего чемпиона дивизиона Белала Мухаммада в очном поединке.

Иэн Гэрри (справа) globallookpress.com

«Белал Мухаммад, когда защищал свой титул в Монреале, Канада, думал, что сможет переиграть боксера в стойке. Он был идиотом и ошибался. Надеюсь, он думает, что сможет сделать то же самое со мной. Это облегчило бы мне жизнь. Вы увидите такую скорость, какой никогда раньше не видели. Белал Мухаммад, уважаемый бывший чемпион, на ваших глазах превратится в любителя. Вы видели, как я разгромил Нила Мэгни, остановил Шавката Рахмонова, разделался с Пратесом, а теперь вам предстоит увидеть величайшую версию меня»

Бой Гэрри и Мухаммада пройдет в рамках со-главного события вечера 22 ноября на турнире в Катаре. Перед данным поединком Белал уступил по очкам Маддалене, лишившись титула.