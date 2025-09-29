Представители бойца UFC Джейка Мэттьюса, выступающего в полусреднем весе, сообщили, что подали апелляцию из-за спорного решения в поединке с Нилом Мэгни на прошедшем турнире в Перте.

Нил Мэгни globallookpress.com

В первом раунде Мэттьюс поймал соперника на удушающий прием. Рефери поединка Джим Педирос остановил бой, посчитав, что Мэгни был задушен за секунду до конца отрезка.

Нил поднялся на ноги и сразу же подал протест, что он находился в сознании и не собирался сдаваться. После короткого разбирательства рефери отменил свое решение и позволил бойцам драться дальше.

В итоге в третьем отрезке Мэгни выиграл удушающим приемом. Для Джейка это поражение стало первым за 4 поединка. Ранее Мэттьюз трижды подряд побеждал досрочно.