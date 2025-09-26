Абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик заявил, что хочет подраться с Джейком Полом по правилам ММА.

Александр Усик globallookpress.com

«Скоро я завершу карьеру в боксе, а после этого буду ждать тебя в клетке. Посмотрим, хватит ли у тебя смелости или ты просто жаждешь хайпа»

Александр Усик в предыдущем своем поединке победил нокаутом в реванше Даниэля Дюбуа и во второй раз объединил все титулы в тяжелом дивизионе. До этого украинец дважды побил Тайсона Фьюри, не проиграв ни единого боя на ринге.

Джейк Пол — американский блогер с лицензией профессионального боксера. Свой следующий поединок он проведет в ноябре против чемпиона мира в легком весе по версии WBA Джервонты Дэвиса.