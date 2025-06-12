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    О’Мэлли о Двалишвили: Он величайший боец легчайшего веса всех времен

    Бои ММА UFC Мераб Двалишвили Шон О'Мэлли
    Бывший чемпион UFC Шон О’Мэлли признал своего последнего соперника Мераба Двалишвили лучшим бойцом в истории легчайшего веса.

    Мераб Двалишвили
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    Мераб Двалишвили

    «Я немного разочарован результатом. Я чувствую себя расстроенным, но внутри меня нет грусти. Я не осознавал, сколько времени осталось, и мне жаль, что я не был более собранным, вместо того чтобы пытаться встать и что-то сделать. Никаких оправданий. В прошлый раз Мераб чувствовал себя сильным, но в этот раз он чувствовал себя просто невероятно сильным. Двалишвили величайший боец легчайшего веса всех времен»

    Ответный бой О’Мэлли и Двалишвили в битве за титул в легчайшем весе состоялся на UFC 316 и закончился победой Мераба сабмишном в третьем раунде.

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