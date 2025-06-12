О’Мэлли о Двалишвили: Он величайший боец легчайшего веса всех времен

Бывший чемпион UFC признал своего последнего соперникалучшим бойцом в истории легчайшего веса.

«Я немного разочарован результатом. Я чувствую себя расстроенным, но внутри меня нет грусти. Я не осознавал, сколько времени осталось, и мне жаль, что я не был более собранным, вместо того чтобы пытаться встать и что-то сделать. Никаких оправданий. В прошлый раз Мераб чувствовал себя сильным, но в этот раз он чувствовал себя просто невероятно сильным. Двалишвили величайший боец легчайшего веса всех времен»

Ответный бой О’Мэлли и Двалишвили в битве за титул в легчайшем весе состоялся на UFC 316 и закончился победой Мераба сабмишном в третьем раунде.