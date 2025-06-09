Дана Уайт: Не знаю, что нужно сделать, чтобы победить Двалишвили

Глава UFCсчитает, что чемпиона легчайшего веса в его лигепрактически невозможно победить.

«Я согласен, он выглядит, как один из лучших бойцов легчайшего веса всех времен. Мы говорили о том, что нужно сделать, чтобы победить его. И я просто не знаю, как его победить.

Шон О'Мэлли был готов на 100 процентов, морально, физически, во всех отношениях, какими только можно быть готовым к этому бою, и Мераб финишировал его. Он определенно присутствует в разговорах, как лучший боец в легчайшем весе всех времен.

Я уверен, что Мераб продолжит одерживать победы. Реванш с Умаром Нурмагомедовым наиболее интересен, и его наследие станет еще лучше, если он победит всех принципиальных соперников дважды», — добавил Уайт.