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    Дана Уайт: Не знаю, что нужно сделать, чтобы победить Двалишвили

    Бои ММА UFC Мераб Двалишвили Сборная России Умар Нурмагомедов Дана Уайт 
    Глава UFC Дана Уайт считает, что чемпиона легчайшего веса в его лиге Мераба Двалишвили практически невозможно победить.

    Дана Уайт
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    Дана Уайт

    «Я согласен, он выглядит, как один из лучших бойцов легчайшего веса всех времен. Мы говорили о том, что нужно сделать, чтобы победить его. И я просто не знаю, как его победить.

    Шон О'Мэлли был готов на 100 процентов, морально, физически, во всех отношениях, какими только можно быть готовым к этому бою, и Мераб финишировал его. Он определенно присутствует в разговорах, как лучший боец в легчайшем весе всех времен.

    Я уверен, что Мераб продолжит одерживать победы. Реванш с Умаром Нурмагомедовым наиболее интересен, и его наследие станет еще лучше, если он победит всех принципиальных соперников дважды», — добавил Уайт.

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