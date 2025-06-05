Тим Цзю: В бою с Фундорой хочу переписать историю, о которой будут говорить годами

Австралийский боксер российского происхождениянамекнул, что нокаутирует чемпиона мира WBO в первом среднем весев реванше.

«Как только я вернулся на победную тропу после боя со Спенсером, я сказал, что хочу реванш с Фундорой. Так что, когда представилась возможность, я ухватился за нее обеими руками.

Я могу переписать историю и оставить после себя наследие в виде возвращения в историю, о которой будут говорить годами, вот моя цель. Вернуться после того года, который у меня был, и продолжить в другом ключе — главное для меня

Я думаю, мы можем составить правильный план и срубить это дерево. У него необычная генетика, Фундора высокий, длинный и это тяжело для любого бойца. Но просто нужно адаптироваться и извлечь из этого боя максимум», — заявил Цзю.