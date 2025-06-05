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    Тим Цзю: В бою с Фундорой хочу переписать историю, о которой будут говорить годами

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Сборная России Тим Цзю
    Австралийский боксер российского происхождения Тим Цзю намекнул, что нокаутирует чемпиона мира WBO в первом среднем весе Себастьяна Фундору в реванше.

    Тим Цзю (справа)
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    Тим Цзю (справа)

    «Как только я вернулся на победную тропу после боя со Спенсером, я сказал, что хочу реванш с Фундорой. Так что, когда представилась возможность, я ухватился за нее обеими руками.

    Я могу переписать историю и оставить после себя наследие в виде возвращения в историю, о которой будут говорить годами, вот моя цель. Вернуться после того года, который у меня был, и продолжить в другом ключе — главное для меня

    Я думаю, мы можем составить правильный план и срубить это дерево. У него необычная генетика, Фундора высокий, длинный и это тяжело для любого бойца. Но просто нужно адаптироваться и извлечь из этого боя максимум», — заявил Цзю.

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