Сонг Ядонг и Роб Фонт проведут бой в Шанхае в августе

Пятый номер рейтинга UFC в легчайшей весовой категориипроведет очередной поединок в промоушене против пуэрториканского ветерана

Их противостояние пополнило карда турнира в Шанхае, в Китае, 23 августа. Поединок состоится в рамках легчайшей категории в формате трех раундов.

Ядонг подходит к этой встрече после победы техническим решением над Генри Сехудо. До этого китаец проиграл по очкам экс-чемпиону дивизиона Петру Яну.

Роб Фонт на текущий момент располагается на восьмой строчке в рейтинге легчайшего дивизиона. В предыдущем своем бою он одолел единогласным решением судей Кайера Филлипса.