Бой Татсуро Таиры против Амира Альбази возглавит турнир UFC Vegas 108

Восходящая звезда наилегчайшего веса UFCв следующем поединке встретится с представителем Иракана UFC Vegas 108 2 августа.

Данное противостояние пройдет в формате пяти раундов и станет главным событием вечера. Таира сейчас занимает пятую строчку в категории до 57 кг. В предыдущем поединке японец проиграл раздельным решением Брэндону Ройвалу.

То поражение стало для него первым в профессиональной карьере. Его очередной соперник также уступил в предыдущей встрече.

В феврале этого года Амир Альбази проиграл бывшему чемпиону Брэндону Морено по очкам, однако сохранил место в топ-5 и сейчас располагается на третьей позиции.