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    Бой Татсуро Таиры против Амира Альбази возглавит турнир UFC Vegas 108

    Бои ММА UFC Брэндон Морено Татсуро Таира Амир Альбази Брэндон Ройвал
    Восходящая звезда наилегчайшего веса UFC Татсуро Таира в следующем поединке встретится с представителем Ирака Амиром Альбази на UFC Vegas 108 2 августа.

    Татсуро Таира
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    Татсуро Таира

    Данное противостояние пройдет в формате пяти раундов и станет главным событием вечера. Таира сейчас занимает пятую строчку в категории до 57 кг. В предыдущем поединке японец проиграл раздельным решением Брэндону Ройвалу.

    То поражение стало для него первым в профессиональной карьере. Его очередной соперник также уступил в предыдущей встрече.

    В феврале этого года Амир Альбази проиграл бывшему чемпиону Брэндону Морено по очкам, однако сохранил место в топ-5 и сейчас располагается на третьей позиции.

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