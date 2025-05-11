ПерерывНьюкасл — ЧелсиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Челси»«Ньюкасл» — «Челси». Онлайн, прямая трансляция
    Все новости спорта

    Маддалена объяснил, почему Махачев заслужил бой за второй пояс

    Бои ММА UFC Ислам Махачев Александр Волкановски Джек Маддалена Сборная России
    Новый чемпион UFC в полусреднем дивизионе Джек Маддалена считает, что обладатель пояса в легкой категории Ислам Махачев достоин боя за второй титул.

    Ислам Махачев (справа)
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ислам Махачев (справа)

    «Я думаю, что да он заслуживает этого. Если ты не защитил свой пояс, то не должен быть двукратным чемпионом. Таково мое мнение. Ислам заслуживает боя за второй пояс.

    Махачев не просто защитил свой титул, но и установил рекорд по количеству защит титула в легком весе, проведя четыре боя подряд в статусе чемпиона.

    Я бы хотел оставаться активным. Хотелось бы провести следующий бой в Австралии, в Перте. Посмотрим, что произойдет. Если бы UFC могли привезти Шавката Рахмонова в Перт, это тоже было бы здорово.

    Но бой с Махачевым имеет свою историю. Первый бой Александра Волкановски с Махачевым проходил в Перте. Я думаю, что многие болельщики наверняка ушли с чувством горечи. Так что это было бы возвращением ради мести», — заявил Маддалена.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Барселона» и «Реал» выдадут результативный матч
  • «Барселона» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 4.15
    •
  • «Спартак» отберет очки у «Динамо»?!
  • «Динамо» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • В первом тайме будет равная игра?
  • «Ньюкасл» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.27
  • Экспресс дня 11 мая
  • Сегодня в 19:30
    •  4.15
  • Прогноз на матч Барселона — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 17:15
    •  2.13
  • Прогноз на матч Динамо — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.69
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Латвия — Канада
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •  2.10
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.17
  • Прогноз на матч Факел — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Наполи — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры