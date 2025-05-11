Маддалена объяснил, почему Махачев заслужил бой за второй пояс

Новый чемпион UFC в полусреднем дивизионе считает , что обладатель пояса в легкой категориидостоин боя за второй титул.

«Я думаю, что да он заслуживает этого. Если ты не защитил свой пояс, то не должен быть двукратным чемпионом. Таково мое мнение. Ислам заслуживает боя за второй пояс.

Махачев не просто защитил свой титул, но и установил рекорд по количеству защит титула в легком весе, проведя четыре боя подряд в статусе чемпиона.

Я бы хотел оставаться активным. Хотелось бы провести следующий бой в Австралии, в Перте. Посмотрим, что произойдет. Если бы UFC могли привезти Шавката Рахмонова в Перт, это тоже было бы здорово.

Но бой с Махачевым имеет свою историю. Первый бой Александра Волкановски с Махачевым проходил в Перте. Я думаю, что многие болельщики наверняка ушли с чувством горечи. Так что это было бы возвращением ради мести», — заявил Маддалена.