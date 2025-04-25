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    Пратес: Мне все равно, что Гэрри говорит обо мне, я его вырублю и получу бонус

    Бои ММА UFC Иэн Гарри
    Бразильский боец ММА Карлос Пратес, 13-й номер полусреднего веса UFC, заявил, что Иэн Гэрри боится драться ним и поэтому пытается психологически воздействовать на него в преддверии их поединка.

    Карлос Пратес
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    Карлос Пратес

    «Мне все равно, что Гэрри говорит обо мне. Он может говорить все, что хочет, но все изменится. Я выйду в клетку и уничтожу его. Я собираюсь вырубить его, ведь это моя работа. Такое поведение означает, что его разум не такой сильный, как мой. Он пытается сломить меня психологически, потому что, возможно, в какой-то момент его жизни или в каком-то бою кто-то сделал это с ним. И он просто боится теперь. В воскресенье я войду в клетку, одержу еще одну победу и получу еще один бонус за нокаут»

    Бой Гэрри и Пратес пройдет 27 апреля на турнире в Канзасе. Их поединок станет главным событием вечера.

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