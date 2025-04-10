ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт ЛевандовскийЛевандовский крушит прошлое: «Барселона» разгромила «Боруссию»
    Все новости спорта

    Никита Крылов: Я горжусь тем, что буду представлять Россию в бою с Рейесом

    Бои ММА UFC Сборная России Никита Крылов
    Представитель топ-10 полутяжелого веса UFC Никита Крылов высказался в преддверии своего поединка с бывшим претендентом на титул Домиником Рейесом.

    Никита Крылов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Никита Крылов

    «Причина, по которой на некоторых мероприятиях рядом с моим именем не было флага, очевидно, заключается в том, что большую часть своей жизни я прожил в Донецке, а это тот город, который до сих пор вызывает споры, ведь ряд людей считают, что Донецк принадлежит Украине. Мы говорили об этом с UFC еще за два боя до UFC 314. Теперь флаг России стоит рядом с моим именем, и это хорошо для меня. Я горжусь тем, что представляю Россию в поединке с Рейесом»

    Напомним, что Никита родился в Донецке, но впоследствии переехал жить и тренироваться в Москву. В поединке с Рейесом на UFC 314 россиянин подошел на серии из двух побед.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Лион» и «Манчестер Юнайтед» много не забьют
  • «Лион» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 3.40
    •
  • Медведев снова проиграет Де Минору на грунте?
  • Медведев — Де Минор. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Увезет ли «Лацио» победу из Норвегии?
  • «Будё-Глимт» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.97
  • Экспресс дня 10 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Лион — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Медведев — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Будё-Глимт — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Айнтрахт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Легия — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо Мх
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры