Никита Крылов: Я горжусь тем, что буду представлять Россию в бою с Рейесом

Представитель топ-10 полутяжелого веса UFC высказался в преддверии своего поединка с бывшим претендентом на титул

«Причина, по которой на некоторых мероприятиях рядом с моим именем не было флага, очевидно, заключается в том, что большую часть своей жизни я прожил в Донецке, а это тот город, который до сих пор вызывает споры, ведь ряд людей считают, что Донецк принадлежит Украине. Мы говорили об этом с UFC еще за два боя до UFC 314. Теперь флаг России стоит рядом с моим именем, и это хорошо для меня. Я горжусь тем, что представляю Россию в поединке с Рейесом»

Напомним, что Никита родился в Донецке, но впоследствии переехал жить и тренироваться в Москву. В поединке с Рейесом на UFC 314 россиянин подошел на серии из двух побед.