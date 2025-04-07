Деметриус Джонсон считает, что Пимблетт досрочно победит Чендлера

Бывший чемпион UFC и ONE в наилегчайшем веседал прогноз на поединокв легком дивизионе на турнире UFC 314.

«Я думаю, что это будет интересный бой, потому что Майкл Чендлер — это просто сгусток энергии, который разгоняется от 0 до 2000 миль в час, и я знаю, что Пэдди столкнется с некоторыми проблемами. Но он умеет создавать хаос и выходить из него, а также побеждать. Майкл Чендлер, вероятно, дважды ударит его, прижмет к клетке, повалит на пол, где Пимблетт постарается провести красивый прием из джиу-джитсу, чтобы поймать его на сабмишн»

Пимблетт сейчас занимает 12-ю строчку в рейтинге легкого дивизиона. Ранее в промоушене английский боец выиграл 6 поединков кряду.