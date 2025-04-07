ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Вячеслав Буцаев«Главная награда Овечкина — любовь и признание болельщиков во всём мире». Буцаев — о рекорде россиянина
    Все новости спорта

    Деметриус Джонсон считает, что Пимблетт досрочно победит Чендлера

    Бои ММА UFC Майкл Чендлер Пэдди Пимблетт
    Бывший чемпион UFC и ONE в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон дал прогноз на поединок Пэдди Пимблетта и Майкла Чендлера в легком дивизионе на турнире UFC 314.

    Пэдди Пимблетт
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Пэдди Пимблетт

    «Я думаю, что это будет интересный бой, потому что Майкл Чендлер — это просто сгусток энергии, который разгоняется от 0 до 2000 миль в час, и я знаю, что Пэдди столкнется с некоторыми проблемами. Но он умеет создавать хаос и выходить из него, а также побеждать. Майкл Чендлер, вероятно, дважды ударит его, прижмет к клетке, повалит на пол, где Пимблетт постарается провести красивый прием из джиу-джитсу, чтобы поймать его на сабмишн»

    Пимблетт сейчас занимает 12-ю строчку в рейтинге легкого дивизиона. Ранее в промоушене английский боец выиграл 6 поединков кряду.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ньюкасл» серию неудач «Лестера»
  • «Лестер» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Сможет ли «Болонья» продолжить победную серию?
  • «Болонья» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 3.00
    •
  • «Арсенал» и «Реал» все решат в «ответке»?
  • «Арсенал» — «Реал». Прогноз и ставки
  • 3.45
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.32
  • Экспресс дня 7 апреля
  • Сегодня в 21:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Лестер — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Болонья — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.45
  • Прогноз на матч Арсенал — Реал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Харри — Димитров
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Тиафо — Кецманович
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Сонего — Мартинес
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Руне — Боржеш
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры