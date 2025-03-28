Райан Бейдер покинул FPL и стал свободным агентом

Бывший чемпион Bellator в полутяжелом и тяжелом дивизионах расторг контракт с американским промоушеном PFL и стал свободным агентом.

«Официально я стал свободным агентом. PFL и наша команда пришли к условиям, с которыми мы оба были согласны, хотя у меня оставался еще один бой по контракту. Выступление в Bellator было одним из лучших периодов в моей карьере. Это было круто, и я был окружен замечательными людьми, которые руководили этой организацией. Я по-прежнему открыт для разных возможностей в мире единоборств»

В последний раз Бейдер дрался за титул чемпиона в тяжелом весе в новой объединенной организации на турнире PFL vs Bellator в феврале прошлого года и проиграл нокаутом в первом раунде Ренану Феррейре.