Кайо Борральо бросил вызов Роберту Уиттакеру

Топовый боец средней весовой категории UFCв своих соцсетях бросил вызов бывшему чемпиону их дивизиона

«В этом поединке есть смысл. Я очень уважаю Роберта Уиттакера. Он легенда и настоящий боец. Поэтому мне интересен поединок против него. Я выйду в октагон за досрочной победой и буду пытаться нокаутировать его»

Борральо ранее в UFC выиграл 7 поединков подряд. В последнем из них бразилец одержал победу единогласным решением судей над Джаредом Канонниром. Сейчас Кайо занимает шестую строчку в рейтинге среднего веса.

Уиттакер располагается на 2 позиции выше. В предыдущем поединке Роберт уступил сабмишном в первом раунде Хамзату Чимаеву. До этого менее, чем за 5 минут нокаутировал Икрама Алискерова.