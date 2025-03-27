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    Кайо Борральо бросил вызов Роберту Уиттакеру

    Бои ММА UFC Хамзат Чимаев Роберт Уиттакер Джаред Каннонир Кайо Борральо Икрам Алискеров Сборная России
    Топовый боец средней весовой категории UFC Кайо Борральо в своих соцсетях бросил вызов бывшему чемпиону их дивизиона Роберту Уиттакеру.

    Роберт Уиттакер
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    Роберт Уиттакер

    «В этом поединке есть смысл. Я очень уважаю Роберта Уиттакера. Он легенда и настоящий боец. Поэтому мне интересен поединок против него. Я выйду в октагон за досрочной победой и буду пытаться нокаутировать его»

    Борральо ранее в UFC выиграл 7 поединков подряд. В последнем из них бразилец одержал победу единогласным решением судей над Джаредом Канонниром. Сейчас Кайо занимает шестую строчку в рейтинге среднего веса.

    Уиттакер располагается на 2 позиции выше. В предыдущем поединке Роберт уступил сабмишном в первом раунде Хамзату Чимаеву. До этого менее, чем за 5 минут нокаутировал Икрама Алискерова.

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