Гарсия о Джейке Поле: Он не так хорош, как ему кажется

Бывший временный чемпион мира по боксу в легком весе по версии WBC готов подраться с популярным блогером

«Почему бы нам и не подраться Джейком Полом? Конечно, я бы набрал вес и встретился с ним. В этом бою есть ценность. Мы заработаем кучу денег. Он, очевидно, думает, что победит, но я вижу, что он не так хорош, как ему кажется. Пять раундов, четыре раунда, может быть, из-за его веса мне потребуется примерно столько времени на победу в этом бою. Пол ничего не сделал Майку Тайсону, а ему почти 60 лет, и он уже сам не свой»

Джейк Пол в последнем поединке одолел Майка Тайсона единогласным решением судей. Всего в активе американского блогера 11 побед и одно поражение на ринге.