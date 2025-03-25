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    Гарсия о Джейке Поле: Он не так хорош, как ему кажется

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Райан Гарсия Майк Тайсон Джейк Пол
    Бывший временный чемпион мира по боксу в легком весе по версии WBC Райан Гарсия готов подраться с популярным блогером Джейком Полом.

    Райан Гарсия (слева)
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    Райан Гарсия (слева)

    «Почему бы нам и не подраться Джейком Полом? Конечно, я бы набрал вес и встретился с ним. В этом бою есть ценность. Мы заработаем кучу денег. Он, очевидно, думает, что победит, но я вижу, что он не так хорош, как ему кажется. Пять раундов, четыре раунда, может быть, из-за его веса мне потребуется примерно столько времени на победу в этом бою. Пол ничего не сделал Майку Тайсону, а ему почти 60 лет, и он уже сам не свой»

    Джейк Пол в последнем поединке одолел Майка Тайсона единогласным решением судей. Всего в активе американского блогера 11 побед и одно поражение на ринге.

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