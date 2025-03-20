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    Гарсия о подготовке к бою с Хэйни: Я пил каждый день, меня даже арестовали

    Бои Бокс WBC WBO WBA IBF Райан Гарсия Девин Хэйни
    Звездный боксер Райан Гарсия, бывший временный чемпион мира в легком весе по линии WBC, рассказал о проблемах с алкоголем и законом перед подготовкой к прошлогоднему бою с Девином Хэйни.

    Райан Гарсия (слева)
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    Райан Гарсия (слева)

    «Я переживал развод, в моей жизни происходило много всего, с чем мне было трудно справиться. В этом отношении я облажался. У меня были проблемы до боя с Хэйни, а потом это все продолжилось и после него. Дошло до того, что меня арестовали в Уолдорфе за то, что я творил всякую ерунду.

    Честно говоря, я был в совершенно другой вселенной. Я удивлен, что нахожусь здесь прямо сейчас. Я пил каждый день. Каждый божий день. Даже в день боя. В день боя я был поглощен попытками справиться с тем, что происходило внутри меня. Как я уже сказал, я много лет боролся с психическими расстройствами, и это не прекращалось»

    Напомним, что Гарсия выиграл бой у Хэйни решением большинства, но результат встречи аннулировали из-за того, что Райан провалил допинг-тест.

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