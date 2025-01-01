Бой Чендлера и Пимблетта возглавит турнир UFC 25 марта

Бывший претендент на титул в легком весе UFCподерется 25 марта на турнире в Лондоне против местного бойца. Их противостояние станет главным событием вечера.

Чендлер на текущий момент занимает седьмую строчку в рейтинге легкого дивизиона. В своем предыдущем поединке он потерпел поражение единогласным решением судей в реванше от Чарльза Оливейры.

Пимблетт в UFC еще никому не уступал. Британец идет в промоушене на серии из шести выигранных поединков кряду. В последнем из них он победил сабмишном в первом раунде Бобби Грина.

До этого Пэдди одолел по очкам бывшего временного чемпиона дивизиона Тони Фергюсона. Пимблетт сейчас располагается на 13-й строчке в легком весе.