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    Бой Чендлера и Пимблетта возглавит турнир UFC 25 марта

    Бои ММА UFC Тони Фергюсон Чарльз Оливейра Майкл Чендлер Пэдди Пимблетт Бобби Грин
    Бывший претендент на титул в легком весе UFC Майкл Чендлер подерется 25 марта на турнире в Лондоне против местного бойца Пэдди Пимблетта. Их противостояние станет главным событием вечера.

    Пэдди Пимблетт
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    Пэдди Пимблетт

    Чендлер на текущий момент занимает седьмую строчку в рейтинге легкого дивизиона. В своем предыдущем поединке он потерпел поражение единогласным решением судей в реванше от Чарльза Оливейры.

    Пимблетт в UFC еще никому не уступал. Британец идет в промоушене на серии из шести выигранных поединков кряду. В последнем из них он победил сабмишном в первом раунде Бобби Грина.

    До этого Пэдди одолел по очкам бывшего временного чемпиона дивизиона Тони Фергюсона. Пимблетт сейчас располагается на 13-й строчке в легком весе.

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