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    Бенавидес: «Канело» отказался драться со мной даже за огромные деньги

    Бои Бокс WBC WBO IBF Сауль Альварес Дэвид Бенавидес
    Временный чемпион мира по боксу во втором среднем весе Дэвид Бенавидес рассказал, почему «Канело» не принял бой с ним даже за огромные деньги.

    Дэвид Бенавидес (слева)
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    Дэвид Бенавидес (слева)

    «Каждый раз, когда я возвращаюсь к этому вопросу, я чувствую, что он не будет драться со мной, потому как знает, что не сможет меня победить. Я искренне верю, что он знает, что не сможет меня победить. Я в деле. Я всегда буду на 100% уверен в том, что делаю. Но деньги, которые они предлагали ему за то, чтобы этот бой состоялся, — это просто безумная сумма, но он отказался драться со мной даже за огромные деньги. Это потому, что он не уверен в себе»

    Бенавидес ранее выиграл все 29 поединков на профессиональном ринге. В последнем из них он одолел единогласным решением Александра Гвоздика.

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