Бенавидес: «Канело» отказался драться со мной даже за огромные деньги

Временный чемпион мира по боксу во втором среднем весе рассказал , почемуне принял бой с ним даже за огромные деньги.

«Каждый раз, когда я возвращаюсь к этому вопросу, я чувствую, что он не будет драться со мной, потому как знает, что не сможет меня победить. Я искренне верю, что он знает, что не сможет меня победить. Я в деле. Я всегда буду на 100% уверен в том, что делаю. Но деньги, которые они предлагали ему за то, чтобы этот бой состоялся, — это просто безумная сумма, но он отказался драться со мной даже за огромные деньги. Это потому, что он не уверен в себе»

Бенавидес ранее выиграл все 29 поединков на профессиональном ринге. В последнем из них он одолел единогласным решением Александра Гвоздика.