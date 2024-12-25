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    Волкановски об Адесанье: Он лучший ударник в истории UFC

    Бои ММА UFC Исраэль Адесанья Джон Джонс Илия Топурия
    Александр Волкановски рассказал, кого включил бы в топ-5 лучших бойцов в истории UFC, а также назвал Исраэля Адесанью самым высококлассным ударником в данном списке.

    Исраэль Адесанья
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    Исраэль Адесанья

    «Адесанья выиграл много чемпионских боев, и, если говорить об ударной технике, я искренне считаю его лучшим бойцом в истории UFC»

    Также в пятерку сильнейших Волкановски включил Жоржа Сен-Пьера, Андерсона Силву, Джона Джонса и Деметриуса Джонсона. Все эти бойцы ранее были доминирующими чемпионами.

    Сам Волкановски экс-обладатель титула в полулегкой весовой категории UFC. В феврале этого года он проиграл нокаутом Илии Топурии и лишился пояса, потерпев первое поражение в дивизионе с момента дебюта в промоушене.

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