Хукер не верит, что Топурия перейдет в легкий вес в 2025 году

Топовый боец легкого веса UFC убежден , чтоне поднимется в их дивизион в следующем году, а останется в полулегкой категории и подерется еще раз с

«Совершенно очевидно, что он просто работает по шаблону Макгрегора, который заключается в том, чтобы твое имя не сходило с заголовков. Это все, что я вижу. Илия Топурия не дает своему имени сбиться с заголовков, как будто он не так часто дерется. Я думаю, что в следующем году он просто сразится с Волкановски в полулегком весе во второй раз»

Накануне Топурия заявил, что хочет в 2025 году подняться в легкий вес и сразиться с Чарльзом Оливейрой. Сейчас Илии принадлежит титул чемпиона UFC в полулегком дивизионе.