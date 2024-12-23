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    Хукер не верит, что Топурия перейдет в легкий вес в 2025 году

    Бои ММА UFC Чарльз Оливейра Александр Волкановски Дэн Хукер Илия Топурия Конор Макгрегор
    Топовый боец легкого веса UFC Дэн Хукер убежден, что Илия Топурия не поднимется в их дивизион в следующем году, а останется в полулегкой категории и подерется еще раз с Александром Волкановски.

    Илия Топурия
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    Илия Топурия

    «Совершенно очевидно, что он просто работает по шаблону Макгрегора, который заключается в том, чтобы твое имя не сходило с заголовков. Это все, что я вижу. Илия Топурия не дает своему имени сбиться с заголовков, как будто он не так часто дерется. Я думаю, что в следующем году он просто сразится с Волкановски в полулегком весе во второй раз»

    Накануне Топурия заявил, что хочет в 2025 году подняться в легкий вес и сразиться с Чарльзом Оливейрой. Сейчас Илии принадлежит титул чемпиона UFC в полулегком дивизионе.

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