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    Фрэнсис Нганну: Меня больше не интересует бой с Джонсом

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    Чемпион PFL в тяжелом весе Фрэнсис Нганну заявил, что ему уже неинтересен поединок против обладателя титула UFC в категории до 120 кг Джона Джонса.

    Фрэнсис Нганну
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    Фрэнсис Нганну

    «Прошло четыре года с тех пор, как я это сказал, и я не понимаю, почему люди продолжают задавать мне этот вопрос. Прошло четыре года. Это не моя проблема, меня больше не интересует бой с Джонсом. Но я точно знаю, что хочу провести матч-реванш с Фьюри»

    Первый поединок Нганну и Фьюри прошел в октябре прошлого года. Тогда Фрэнсис дебютировал на профессиональном ринге и уступил Тайсону раздельным решением судей.

    Впоследствии он проиграл досрочно во втором раунде Энтони Джошуа по правилам бокса. Свой последний поединок Нганну проводил по ММА в организации PFL, где нокаутировал Ренана Феррейру в первом раунде.

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