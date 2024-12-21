Фрэнсис Нганну: Меня больше не интересует бой с Джонсом

Фрэнсис Нганну Фото: globallookpress.com
«Прошло четыре года с тех пор, как я это сказал, и я не понимаю, почему люди продолжают задавать мне этот вопрос. Прошло четыре года. Это не моя проблема, меня больше не интересует бой с Джонсом. Но я точно знаю, что хочу провести матч-реванш с Фьюри»
Первый поединок Нганну и Фьюри прошел в октябре прошлого года. Тогда Фрэнсис дебютировал на профессиональном ринге и уступил Тайсону раздельным решением судей.
Впоследствии он проиграл досрочно во втором раунде Энтони Джошуа по правилам бокса. Свой последний поединок Нганну проводил по ММА в организации PFL, где нокаутировал Ренана Феррейру в первом раунде.