Фрэнсис Нганну: Меня больше не интересует бой с Джонсом

Чемпион PFL в тяжелом весе заявил , что ему уже неинтересен поединок против обладателя титула UFC в категории до 120 кг

«Прошло четыре года с тех пор, как я это сказал, и я не понимаю, почему люди продолжают задавать мне этот вопрос. Прошло четыре года. Это не моя проблема, меня больше не интересует бой с Джонсом. Но я точно знаю, что хочу провести матч-реванш с Фьюри»

Первый поединок Нганну и Фьюри прошел в октябре прошлого года. Тогда Фрэнсис дебютировал на профессиональном ринге и уступил Тайсону раздельным решением судей.

Впоследствии он проиграл досрочно во втором раунде Энтони Джошуа по правилам бокса. Свой последний поединок Нганну проводил по ММА в организации PFL, где нокаутировал Ренана Феррейру в первом раунде.