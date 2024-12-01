1-й таймЛокомотив — ХимкиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Максим Ненахов«Локомотив» — «Химки». Онлайн
  • 14:44
    • Источник: В «Реале» не будут увольнять Анчелотти
  • 10:49
    • Мичков стал третьей звездой дня в НХЛ, Сорокин — второй
    Все новости спорта

    Бо Никал: Шара Буллет — это легкий соперник для меня

    Бои ММА UFC Шара Буллет Бо Никал Сборная России
    Непобежденный боец ММА Бо Никал, восходящая звезда UFC в среднем весе, уверен в легкой победе в очном поединке над Шарой Буллетом.

    Шара Буллет
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Шара Буллет

    «UFC не поставил бы сейчас драться меня против Шары Буллета. Это легкий соперник. Для меня в этом бою нет никаких проблем. Но давайте говорить реалистично. Любой из 15 лучших бойцов, это серьезный вызов. В UFC нет никого, кто был бы плох, верно? Вы можете взять любого из этих парней, даже тех, кого я нокаутировал и уничтожил, и отправить их в региональный промоушен, где они станут звездами. Они — лучшие в мире. И я очень рад драться со всеми лучшими бойцами»

    Бо Никал в своем последнем бою одолел единогласным решением Пола Крейга. Шара Буллет ранее нокаутировал Армена Петросяна. Также, как и Никал, он никому не проигрывал в карьере.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Краснодар» и «Спартак» выявить сильнейшего?
  • «Краснодар» — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 3.55
    •
  • «Ливерпуль» обыграет «Ман Сити» и убьет чемпионскую интригу в АПЛ?
  • «Ливерпуль» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 2.49
    •
  • «Зенит» и «Крылья Советов» забьют друг другу
  • «Зенит» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки
  • 2.15
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.11
  • Экспресс дня 1 декабря
  • Сегодня в 22:45
    •  3.55
  • Прогноз на матч Краснодар — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.49
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Зенит — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Торино — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Марсель — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.55
  • Прогноз на матч Фиорентина — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал — Хетафе
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  2.38
  • Прогноз на матч Лечче — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры