Бо Никал: Шара Буллет — это легкий соперник для меня

Непобежденный боец ММА, восходящая звезда UFC в среднем весе, уверен в легкой победе в очном поединке над

«UFC не поставил бы сейчас драться меня против Шары Буллета. Это легкий соперник. Для меня в этом бою нет никаких проблем. Но давайте говорить реалистично. Любой из 15 лучших бойцов, это серьезный вызов. В UFC нет никого, кто был бы плох, верно? Вы можете взять любого из этих парней, даже тех, кого я нокаутировал и уничтожил, и отправить их в региональный промоушен, где они станут звездами. Они — лучшие в мире. И я очень рад драться со всеми лучшими бойцами»

Бо Никал в своем последнем бою одолел единогласным решением Пола Крейга. Шара Буллет ранее нокаутировал Армена Петросяна. Также, как и Никал, он никому не проигрывал в карьере.